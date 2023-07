Fotbalisté Šumperku si v předkole MOL Cupu poradili s nováčkem divize Jeseníkem 2:0. A to i přesto, že od úvodní minuty hráli bez vyloučeného Stašáka.

Fotbalisté Šumperku. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Hrůzostrašně začalo utkání v Jeseníku pro Šumperk. Hned v první minutě našel domácí Cundrla křižným pasem Bráblíka, který mohl jít sám na bránu. Jenže za záchranou brzdu zatáhl Tomáš Stašák. Původně sudí odpískal penaltu a šumperský zadák viděl žlutou kartu. Jenže na popud asistenta nařídil nakonec přímý kop a Stašák dostal kartu červenou.

„Kluci zaspali a podcenili dlouhý míč. Pak ho poslal k zemi, protože u něj byl daleko. Zasloužená červená a myslím, že pro nás lepší než penalta,“ říkal trenér Šumperku Pavel Tököly.

„Raději bych bral penaltu. Červená pro soupeře nám paradoxně ublížila. Chtěli jsme hrát zezadu, aby Šumperk musel tvořit, jenže takhle se zatáhl a my jsme měli problém se do nich dostat,“ přidal se jeho protějšek Libor Sláma.

„Musíte mít kvalitu, abyste se dostali do týmu, který zaleze, což v českém fotbale příliš není. Stáhli jsme se a sice jsme soupeři povolili nějaké šance, ale měli jsme jich více,“ pokračoval Tököly.

Z domácích se neprosadil lobem v samostatném úniku Krézek. Furik následně z dvaceti metrů trefil břevno. A tak ještě v první půli Šumperk dvakrát udeřil. O oba góly se postaral Evžen Ostrovka.

„Trestali nás po našem nedůrazu. Nejprve jsme neodkopli míč po standardce a potom byli naši stopeři daleko od sebe při brejku a trefil to do šibenice,“ přiblížil inkasované branky Sláma.

Jeseník ani ve druhé půli nedokázal vstřelit kontaktní gól a využít přesilovku. „Řekli jsme si o poločase, že to je 0:0 a chceme hrát na remízu,“ prozradil taktiku Tököly a dodal: „Celkově kluci hráli slušně a myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Zápasu by slušel výsledek 5:2.“

„Výsledek je pro nás krutý, ale Šumperk je zkušenější. Kluci odvedli maximum, musím je pochválit. V zakončení nám chybělo štěstí. Každopádně to pro nás byla generálka a měřítko, co nás čeká v sezoně,“ říkal Sláma.

Šumperk si tak vysloužil domácí duel proti druholigové Opavě, který by se měl odehrát 9. srpna. „Pro kluky je vždy motivace, když si zahrají proti druhé lize. Přeji jim to, ale pro mě to moc výhra není, protože vím, že se po utkání s Opavou budeme dávat čtrnáct dní dohromady, kluci budou lítat a budou se chtít ukázat,“ uzavřel Tököly.

FK Jeseník - FK Šumperk 0:2 (0:2)

Branky: 23. a 38. Ostrovka.

Rozhodčí: Banot - Ganaj, Kaloč. ŽK: Cekuras, M. Planý, Cundrla,Červeňák - Kreizl, Purzitidis, Ostrovka, Elšík, Strnad. ČK: 1. Stašák (ŠPK). Diváci: 450.

Jeseník: Vajda - Janíček, Cekuras, M. Planý (80. Červeňák), Ma. Bráblík, S. Planý (46. Kysela), Furik (71. Pechoušek), Cundrla, Krézek, Vaněk (71. Mi. Bráblík), Bouchal. Trenér: Libor Sláma.

Šumperk: Kreizl - Morong (63. Smrž), Purzitidis, Antl, Stašák, Nováček, Skalský (89. Musílek), Ostrovka, Elšík (77. Ostrokon), Strnad, Šidlík (63. Nízký). Trenér: Pavel Tököly.