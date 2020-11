A zatímco v minulém ročníku se tak vyhnuli nepříjemným soubojům na spodku tabulky, aktuálně je přerušení soutěže zastihlo v době, kdy šla jejich forma nahoru.

„Vzhledem k vývoji situace se ale dalo čekat, že se podzim ukončí. Já nyní jenom doufám, že do jara se všechno konečně uklidní a všechny zápasy se budou moci bez potíží dohrát,“ prozradil Deníku trenér šumperských fotbalistů Zdeněk Opravil.

Jeho svěřenci po slabším startu zaznamenali v posledních čtyřech odehraných duelech hned tři vítězství, k tomu pokaždé uspěli rozdílem třídy.

Nastartovala je hlavně jasná výhra doma nad vedoucím Slavičínem 5:1, pak dali na svém hřišti pětku také Přerovu a naposledy si přivezli cennou výhru 3:0 z Kozlovic. O to víc musí mrzet současná přestávka.

„Pro nás to je obrovské zklamání. Každý zápas je vždy vyvrcholením toho týdenního tréninkového procesu. Navíc návratem Patrika Strnada a příchodem kluků z Olomouce se naše hra zvedla, přišly i výsledky, na hráčích byla vidět chuť a odhodlání, věřili si, jenže najednou zase nemůžeme hrát ani trénovat. A bohužel s tím nejde nic udělat,“ lituje šumperský kouč.

Navíc poslední víkend, kdy se mohlo ještě hrát alespoň bez diváků, odpadl Šumperku domácí zápas proti Bzenci, neboť v kabině soupeře řádil strašák posledních měsíců koronavirus.

„Teď bych chtěl, aby si kluci trochu odpočinuli, ale během dvou týdnů jim pošlu individuální plán. A pokud to situace dovolí, plánujeme od prvního prosince tři týdny trénovat, sejít se minimálně dvakrát týdně, abychom se udrželi v kondici. Na začátku ledna by potom oficiálně odstartovala příprava na jaro,“ nastínil plánovaný program mužstva Zdeněk Opravil.

„Věřím, že se nám podaří poskládat stejně dobrý tým i pro jaro, abychom navázali tam, kde jsme nyní skončili,“ přeje si lodivod Šumperku.

Co se ale bude odehrávat v nejbližších dnech či měsících, je jednou velkou neznámou. Každopádně současný stav je pro všechny bezesporu demotivující.

„Je to těžké, trénujete, těšíte se na mistrovské zápasy a pak se soutěže už podruhé tento rok přeruší, to už kolikrát ztrácíte motivaci. Po těch týdnech volna na jaře, bylo pro nás jako trenéry obrovským problémem, dostat hráče zase do nějakého zápřahu. Vinou pandemie jsme navíc o pár kluků přišli. Během dlouhé pauzy najednou zjistili, že se mohou více věnovat rodině nebo dělat třeba práce na domě, i proto se potom někteří rozhodli, že dají fotbalu na divizní úrovni sbohem,“ dodal závěrem Zdeněk Opravil.