Série neporazitelnosti šumperských fotbalistů v divizi se protáhla už na šest utkání v řadě. Proti favorizovaným Novým Sadům dokázali v neděli na svém hřišti smazat dvoubrankové manko a nakonec berou všechny tři body.

Divizní Šumperk doma otočil zápas proti Novým Sadům. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Ještě po hodině hry by však takový scénář tipoval asi málokdo. Domácí celek rozhodně nebyl horší, spíše naopak, jenže se znovu trápil v koncovce a navíc doplatil na hrubé chyby, které soupeř rychle potrestal dvěma zásahy Dominika Opatřila.

„Ty góly jsme inkasovali vinou toho, že se naši hráči nestačili vrátit, vázla nám defenziva, příliš poctivě jsme nebránili. K tomu zahodíme v první půli tak tři tutovky. V kabině jsem tedy o přestávce dost křičel,“ přiznal úvodem šumperský trenér Pavel Tököly.

Mrzet mohly zejména dvě nevyužité šance Petra Nováčka, který se nejprve na pravé straně ocitl sám před gólmanem, střelu však namířil pouze do něj.

Později potom pronikl mezi stopery, jenže ani v samostatném úniku zase neuspěl.

Po gólu následně volaly i dvě akce rychlonohého Patrika Strnada, bohužel nakonec odcházeli domácí do kabin s nulou na kontě.

„My jsme ze začátku nebyli úplně na míči, ale měli jsme dobrý přechod do útoku, dokázali být produktivní a rychle se ujali dvoubrankového vedení a vypadalo to, že všechno je na naší straně,“ přidal své postřehy trenér Nových Sadů Rostislav Sobek.

Druhá půle následně dlouhé minuty nepřinesla kloudnou šanci ani na jedné straně a k vidění byla spíše jen řada nic neřešících přihrávek, plno důrazných soubojů a postupně začala stoupat také nervozita.

Teprve po hodině hry měl skvělou možnost domácí Linet, jenže po centru Strnada zamířil svou ránu nad břevno, aby o chvíli později Šidlík z ostrého úhlu pálil jen gólmana.

Šumperk postupně začal utahovat smyčku kolem svého protivníka, i nadále byl nebezpečný, hlavně ze standardek, leč úspěšná koncovka mu stále byla zapovězena.

Až necelou čtvrthodinu před koncem si na Antlovu přihrávku naběhl Petr Linet, jenž snížil a započal tím neuvěřitelný obrat.

Záhy totiž hosté ve vápně faulovali Horkého a nařízenou penaltu s přehledem proměnil střelec předchozího šumperského gólu Petr Linet.

Červená karta hostů a domácí obrat

A nakonec si hosté vypili kalich hořkosti až do dna, neboť za nerozhodného stavu obdržel za faul na Strnada druhou žlutou kartu novosadský Bažant, musel tedy do sprch a olomoucký celek dohrával v deseti, což se mu stalo osudným.

Domácí tlak pokračoval, na jeden z posledních centrů si pak skvěle naběhl Miloš Šidlík a hlavičkou k tyči strhl skóre na stranu Šumperku.

„Ale musím říct, že si soupeř dnešní zápas prohrál sám. Kdyby neudělal tak hloupou penaltu, asi bychom ten gól nedali,“ pousmál se domácí trenér Pavel Tököly.

„Vůbec tam nebyl balón a oni v šestnáctce srazí našeho hráče, díky tomuto momentu jsme se dostali na koně. Konečný výsledek je pěkný, ale zase nejsem příliš spokojený. Chtěl bych odehrát zápas v klidu, abychom celou dobu hráli zodpovědně, což se nám tentokrát moc nedařilo. I přesto jsme ale soupeři toho moc nedovolili,“ dodal šumperský lodivod, který cennou výhrou nad doposud čtvrtým celkem divize oslavil v den zápasu své šedesáté narozeniny.

„Domácí hráli jednoduše, dávali rychlé míče za obranu, dostali se do určité herní výhody, ale bylo vidět, že mají trochu hlavy dole, co se týká koncovky. A zdálo se, že to tak zůstane,“ hodnotil dění po přestávce novosadský kouč Rostislav Sobek.

„Potom soupeř zaslouženě snížil, ale zbytek už jde na vrub naprosté individuální nekázně našich dvou hráčů, Přikryla u penalty a Bažanta u červené karty, tady se zápas lámal. Tohle se nám v minulých zápasech nestávalo. Máme dobrý kolektiv, dokážeme díky týmovému výkonu a kvalitou ty výsledky vybojovat. Dneska to byl ale nepochopitelný zkrat,“ dodal zklamaný Rostislav Sobek.

FK Šumperk – FK Nové Sady 3:2 (0:2)

Branky: 78. a 84. (pen.) Linet, 88. Šidlík – 14. a 23. Opatřil.

Rozhodčí: Jahoda - Terber, Svoboda. ŽK: Purzitidis, Šidlík, Strnad, Linet – Přikryl, Bažant, Opatřil. ČK: 85. Bažant (Nové Sady). Diváci: 200.

Šumperk: Kreizl – Purzitidis, Ostrovka (46. Linet), Smrž, Šidlík (90. Lavrovič), Jurásek (72. Ostrokon), Antl, Horký, Nízký, Nováček (46. Elšík), Strnad. Trenér: Pavel Tököly.

Nové Sady: Kofroň – Přikryl, Bažant, Popelka, Krátký (56. Marčík), Fládr, Kucharčuk, Rus, Opatřil, Ždánský (79. Nguyen), Němeček (56. Sobek). Trenér: Rostislav Sobek.