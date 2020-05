Poprvé v kariéře měl rychlonohý křídelník Michal Sitta změnit působiště. Ze Zábřehu měl zamířit do divizního Šumperku, kde strávil už zimní přípravu, ale ostrý zápas už nestihl. Přesto by si čtvrtou nejvyšší fotbalovou soutěž rád vyzkoušel a doufá, že zrušení jarní části na jeho přestupu nic nezmění.

Michal Sitta (č. 10) | Foto: Deník / Miroslav Pergl

„Chtěl bych hrát za Šumperk, ale pokud by to mělo být jinak, tak to závisí už jen na dohodě klubů,“ řekl o svém přesunu.