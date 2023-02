Seriál Deníku V rukavicích. Každý týden se můžete těšit na exkluzivní příběhy a rozhovory s gólmany z vašeho regionu.Zdroj: Grafika: Deník/Karolína Šulíková„Začínal jsem v sedmi letech v Náměšti na Hané. Jednou mě tam vzal spolužák. Zprvu jsem sice hrál v útoku, ale jelikož bylo málo kluků, kteří by chtěli chytat, tak jsem si do té brány stoupl a už ztama nevylezl. Pak si mě dokonce vytáhla Sigma Olomouc, kde jsem byl až do osmnácti letech," vypráví sedmadvacetiletý gólman, který má v rozjeté divizní sezoně na svém kontě zatím druhý nejnižší počet inkasovaných branek.