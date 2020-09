Šumperk se tak fanouškům revanžoval za smolnou prohru z minulého kola ve Skašticích. Hosté z Přerova naopak nedokázali navázat na předchozí povedené domácí klání s Novými Sady.

„Venku nás sráží skutečnost, že dostáváme plno gólů a děláme hrubé individuální chyby. Do dnešního zápasu jsme nevstoupili tak, jak bychom chtěli a Šumperk byl v úvodu jasně lepší,“ litoval trenér Přerova David Rojka.

Domácí se poprvé prosadili zásluhou Erika Kotzmanna, který převzal přihrávku a ukázkově obstřelil gólmana.

Pak se prosadila nedávná posila ze Sigmy Miloš Šidlík, když zkušeně obešel brankáře a skóroval do odkryté brány.

Hosté však bleskově snížili. Rychlý atak soupeře dokázal ještě gólman Kreizl zastavit pohotovým zákrokem, jenže míč se dostal zpět na přerovské kopačky a Tadeáš Koryčan jej obloučkem poslal do sítě.

Do kabin přesto šel Šumperk znovu s dvougólovým náskokem, když Petr Linet proměnil penaltu poté, co hosté zahráli v šestnáctce rukou.

Přerov se přesto nehodlal smířit s tímto vývojem a do druhého dějství vstoupil s velkou aktivitou, ta vyvrcholila prudkou střelou, ke smůle hostů do míst, kde stál připravený šumperský brankář.

O chvíli později si však hosté vykoledovali faul a na řadu přišel další pokutový kop, ze kterého snížil Lukáš Kaďorek.

Paradoxně obdobná situace se záhy odehrála na druhé straně a Šumperk kopal druhou penaltu v tomto utkání a Petr Linet se ani napodruhé nemýlil.

Hráčům Viktorie tak za stavu 4:2 pro domácí nezbylo nic jiného, než vrhnout všechny síly do útoku, z čehož pramenily mezery vzadu a Šumperk si z rychlých kontrů vytvářel další šance.

Hosté pak mohli děkovat svému gólmanovi, že domácí nepřidali další góly. Jan Kvapil nejprve bravurně vychytal osamoceného Šidlíka a později ze stejné pozice i střídajícího Malacku.

V závěru Šumperk definitivně potvrdil tříbodový zisk, když se po standardní situaci prosadil Patrik Strnad.

„Do zápasu jsme šli s tím, že chceme vyhrát, jsme rádi, že se to povedlo. Víme, že Přerov má podobně mladé mužstvo jako my a čekal jsem, že hosté budou rychlostně dobře vybavení. Snažili jsme se hrát s balónem po zemi, byly fáze, kdy se to dařilo, místy jsme jen nakopávali míče dopředu. Jsem rád, že jsme podruhé v řadě dali doma pět gólů, to je pozitivní,“ okomentoval ve zkratce nedělní duel šumperský trenér Zdeněk Opravil.

„Tentokrát jsme hráli příliš nekoncentrovaně a lehkovážně, proto jsme neuspěli,“ doplnil hodnocení přerovský kouč.

FK Šumperk – 1. FC Viktorie Přerov 5:2 (3:1)

Branky: 21. Kotzmann, 30. Šidlík, 41. a 60. Linet (oba pen.), 82. Strnad - 32. Koryčan, 52. Kaďorek (pen.). Rozhodčí: Petrlík - Pfeifer, Havlín. ŽK: Kreizl, Kotzmann, Jurásek, Kováč – Kaďorek, Kratochvíl, Mirvald, Jaich. Diváci: 160.

Šumperk: Kreizl – Jurásek, Smrž, Pavelka (82. Demeter), Kováč (86. Nízký) – Linet, Kotzmann (66. Cikryt), Lavrovič (56. Malacka) – Ostrovka (84. Tran), Šidlík, Strnad. Trenér: Zdeněk Opravil.

Přerov: Kvapil – Kratochvíl (46. Bielko), Koplík, Javora (64. Blažkovský), Jaš – Mirvald, Zimčík – Masný, Bernard (46. Hats), Kaďorek – Koryčan (80. Jaich). Trenér: David Rojka.