Ani ve druhém utkání jarní části divize šumperští fotbalisté neuspěli. Na vlastním trávníku nestačili na lídra tabulky z Hlubiny. Hotovo pak bylo už po necelé půlhodině hry.

Úspěšná penalta šumperského Patrika Strnada v nedělním divizním utkání proti Hlubině. | Video: Miroslav Pergl

Celek z podhůří Jeseníků poprvé představil svým fanouškům nové modré dresy, bohužel příliš štěstí mu tentokrát nepřinesly. Nedělní duel zkrátka patřil ostravskému soupeři.

Domácí nezachytili začátek a již ve 4. minutě se balón z kopaček hostů k překvapení všech zatočil do jejich sítě.

Šumperk se snažil bleskově odpovědět a do vápna hostů zamířilo hned několik dobrých míčů, leč těmto pokusům chyběla větší razance i přesnost.

Později hráči Hlubiny zahrávali standardku z hranice šestnáctky a z následné skrumáže před bránou díky důrazu navýšili svůj náskok.

Nedůslednost domácí defenzivy se projevila i při další akci, kdy protivník utekl do brejku. Zcela osamocený gólman Kreizl předvedl jeden zákrok, pak hned druhý, aby třetí rána už zamířila do prázdné brány – 0:3.

Tímto krutým výsledkem první půle skončila a to ještě šumperský brankář dalšími dvěma skvělými zásahy zachránil před přestávkou svůj celek od další pohromy.

Bohužel na další akci Hlubiny ve druhé půli už nestačil a tady už bylo opravdu definitivně jasné, že Šumperk si žádné body nepřipíše.

I přesto se domácí sympaticky snažili alespoň o čestný úspěch. Blízko k němu byl třeba navrátilec do základní sestavy Patrik Strnad, jenž se šikovně proháčkoval až do vápna, do koncovky se však nedostal.

Za svou aktivitu se přesto nejlepší šumperský střelec v samotném závěru dočkal, když sudí proti hostům odpískal penaltu, kterou domácí borec s třiadvacítkou na dresu s přehledem proměnil a uzavřel tím účet nedělního klání.

„Prospali jsme začátek a od toho se všechno odvíjelo. Ještě do poločasu jsme dostali druhý a potom třetí gól a už se to na nás všechno valilo, byli jsme prostě rozložení,“ konstatoval smutně autor jediné šumperské trefy Patrik Strnad.

„I přesto si myslím, že soupeř byl hratelný, ale nebyli jsme na něho připravení. Druhou půli jsme se sice snažili uklidnit a hrát, jako by byl stav nula nula, jenže to se moc nedařilo. Soupeř byl zkrátka lepší a zaslouženě vyhrál,“ dodal jeden ze stěžejních hráčů FK Šumperk.

FK Šumperk – TJ Unie Hlubina 1:4 (0:3)

Branky: 84. Strnad (pen.) - 4. Marciňa, 22. Tomek, 27. Látal, 59. Nevřela. Rozhodčí: Doležal – Řezníček, Petrásek. ŽK: Šidlík, Horký, Strnad – Nevřela, Petrík. Diváků: 165.

Šumperk: Kreizl – Ostrovka (46. Liďák), Smrž (46. Stašák), Šidlík, Linet (46. Slatinský), Horký, Nováček, Elšík (62. Morong), Nízký, Strnad, Antl. Trenér: Pavel Tököly.