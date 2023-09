Fotbalisté Jeseníku berou po přestřelce s Havířovem bod za remízu 3:3. Přitom už prohrávali 1:3.

FK Jeseník, MFK Havířov | Foto: FK Jeseník

Posílení vítězstvím na půdě lídra z Bílovce vstupovali do dalšího kola divize F hráči Jeseníku. Jenže prožili start hrůzy. Už ve druhé minutě prohrávali a po pěti minutách mohlo být ještě hůře. Jenže brankář Vajda vytáhl zákrok a zlikvidoval penaltu soupeře.

„Po minulém utkání jsme byli sebevědomí. Jenže nám nevyšel začátek. Kdyby nám soupeř utekl na rozdíl dvou branek tak brzy, asi by to s námi nedopadlo dobře. Jenže chycená penalta nás semkla,“ popisoval trenér Jeseníku Libor Sláma.

Ještě do poločasu dokázal srovnat po Bouchalově centru hlavičkou Červeňák. Jenže ve druhém poločase se scénář opakoval.

„Znovu jsme prochrápali první deset minut a po hodině hry jsme prohrávali o dva góly. Havířov nás u jedné branky hezky vykombinoval a přehrával nás důrazem, všiml si Sláma.

Jenže potom se něco změnilo. Chyba brankáře jedenáct minut před koncem domácí nakopla. Snížili na 2:3 a tlačili se za vyrovnáním, které přišlo ve čtvrté minutě nastavení. Bouchal posadil centr na hlavu Cekurase a zápas skončil 3:3.

„Nezabalili jsme to, prostřídali jsme a asi od 65. minuty jsme začali mít kondičně navrch. Také fanoušci to určitě ocenili a zápas je nenudil. Při poslední standardce šel do vápna i náš brankář Vajda a štěstíčko se přiklonilo k nám. Bod s pokorou bereme, protože Havířov je na naší úrovni,“ říkal jesenický kouč.

Nyní čeká jeho svěřence opět lídr soutěže. Tentokrát je jím Hlubina. „Nemáme co ztratit, ale na utkání se těšíme, protože kluky zase určitě posune,“ věří Sláma.

FK Jeseník - MFK Havířov 3:3 (1:1)

Branky: 15. Červeňák, 79. Planý, 90+4. Cekuras – 2. a 60. Piekos, 50. Míra.

Rozhodčí: Trigas - Malý, Kovařik. ŽK: Přibyl, Piekos. Diváci: 210.

Jeseník: Vajda – Mar. Bráblík, Cekuras, Pechoušek, Bouchal – Grulich (59. Mich.Bráblík), Krézek (59. Janíček), Zelinka, Planý – Furik (70. Cundrla), Červeňák (70. Vaněk). Trenér: Libor Sláma.