Ještě na jaře působil v divizním Šumperku, aby se pro letošek přesunul blíže k domovu, konkrétně do Krnova. A hned ve druhém utkání přípravy odehrál fotbalista Stanislav Lavrovič pikantní duel proti svým nedávným spoluhráčům.

Fotbalisté Šumperku v rámci přípravy porazili Krnov. Stanislav Lavrovič v dresu Krnova | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Ve středu se na hřišti v Hrabišíně představil proti Šumperku v utkání, které jeho celek nakonec prohrál jasně 4:0.

Ani tak ale sympatický záložník neztratil úsměv a po závěrečném hvizdu setrval na trávníku v družných rozhovorech se svými šumperskými kamarády. O své dojmy se poté ochotně podělil i se sportovní redakcí Deníku.

Jak jste si užil zápas proti Šumperku?

Strašně moc jsem se těšil. S kluky jsem tady prožil nezapomenutelné čtyři roky. Bylo to super, Šumperk beru jako svůj domov.

Proběhlo nějaké hecování před středeční bitvou?

Napsali jsme si s bývalými spoluhráči pár zpráv a měl jsem zpětnou vazbu, že i šumperští kluci se na utkání proti Krnovu těší. Rád jsem je znovu viděl.

Hrabišín viděl divizní přípravu. Šumperk porazil Krnov, trefila se i posila

Můžete s odstupem času zhodnotit své šumperské angažmá, čtyři roky jsou dlouhá doba…

V rámci kilometrů jsem to sice měl daleko, ale po fotbalové stránce se mně tohle angažmá vyplatilo a určitě bych chtěl znovu poděkovat šumperskému vedení za důvěru. Beru tuto štaci jako velkou zkušenost.

Ve vašem odchodu prý hrály roli hlavně rodinné důvody?

Ano, je to tak. Narodila se mi druhá dcera, která má teď tři měsíce, takže jsem zkrátka chtěl být blízko k domovu. Bydlím v Opavě a do Krnova to tak mám dvacet kilometrů.

Jak hodnotíte přípravné utkání se Šumperkem? Skóre 4:0, pro Krnov docela krutý výsledek…

Ale Šumperk mohl dát klidně i víc gólů, nám utkání prostě tentokrát nesedlo. Je to však zatím jen příprava, kdy se zkouší hráči a různé herní situace. Doufám, že na mistrovské zápasy budeme dobře připravení.

VIDEO: Takto šel Šumperk do vedení 2:0

Zdroj: Deník/Miroslav Pergl

Tentokrát šlo ještě o přípravu a asi byl čas na různé srandičky, ale jak se těšíte na mistrovský zápas proti Šumperku?

(úsměv) Tak tam už to bude o něčem jiném. Pro mě to však pořád bude speciální a zároveň těžké utkání, taková srdcovka. Šumperk mám rád, měl jsem tady parádní zázemí. Ale teď jsem v Krnově a v soutěži musím odevzdat maximum pro svůj současný tým.