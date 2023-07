Úspěšný vstup do přípravy mají za sebou fotbalisté Šumperku, když ve středečním duelu zvítězili proti diviznímu nováčkovi z Kostelce na Hané. Tým z podhůří Jeseníků na úvod postrádal některé tradiční opory. Naopak za domácí se představili i nové tváře.

Fotbalisté FK Šumperk | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Hosté se museli obejít třeba bez Patrika Strnada, Marka Smrže či Martina Antla, příležitost tak dostalo i několik nováčků.

Mezi nimi i navrátilec z Rapotína Petr Morong, jenž nastoupil na pozici stopera společně s Janem Kadlecem, který naposledy nastupoval v Holici.

„Obranu jsme měli tentokrát hodně omlazenou, vzadu navíc hráli i Liďák s Horkým,“ konstatoval předseda šumperského klubu Ladislav Šabo.

V první půli možná místy jeho svěřenci trochu tahali nohy vinou náročného tréninku a k tomu stačili inkasovat.

Více permanentkářů než loni? Chceme lidi vrátit na stadion, hlásí Sigma

„Do prvního utkání se zapojili hráči, které jsme si vyhlédli a určitě nezklamali. Duel měl od první minuty divizní úroveň na to, jaké bylo teplo. Na tempo si kluci patnáct minut zvykali, Šumperk nám ukázal, že musíme hrát rychleji, agresivněji. Potom se to otočilo, byli jsme silnější na míči, kombinovali jsme a využili chyby soupeře, když jsme se dostali za jeho obranu a šli do vedení,“ hodnotil kouč Kostelce Lubomír Keluc.

Naopak ve druhém dějství převzali šumperští fotbalisté iniciativu a nakonec se jim povedlo výsledek otočit.

„Tady už jsme měli převahu a klidně jsme mohli dát i více gólů,“ prozradil dále šéf FK Šumperk.

„Výsledek potěší, ale jsme teprve na začátku přípravy. Ještě máme rozjednané nějaké hráče, uvidíme, jak všechno dopadne. Chtěli bychom přivést někoho zkušeného, borce, který si ve fotbale už něčím prošel,“ přeje si Ladislav Šabo.

„Druhý poločas jsme to prostřídali, abych viděl všechny kluky v zápase. Zkusili jsme jiné rozestavení, Šumperk byl lepším mužstvem. Po většinu času jsme bránili a měli jsme dopředu jen náznaky. Zaslouženě to otočili,“ byl si vědom Keluc.

„O výsledek nešlo, ale o to, jak kluci pracují a aby si zvykli na způsob hry, jaký je v divizi, protože je jiný než v krajském přeboru,“ dodal kouč Kostelce.

„Máme sice plno i svých mladých odchovanců, což je super, ale na druhou stranu mě dost mrzí, že někteří z nich se ani nezapojili do přípravy s tím, že půjdou raději hrát na pohodu krajský přebor do některého z okolních celků,“ lituje šumperský předseda.

Za Kostelec naopak nastoupili posily z Lutína, o kterých Deník informoval - Los, Brhel a Konečný. Stejně tak brankář Hradečný z Čechovic. Navíc hráli také bratři Holubové - Denis z Všechovic a David z Lipové. „Měl by se zapojit také mladý Klimeš,“ prozradil Keluc.

Návrat na trůn? Do Olešnice míří šest hráčů. Chceme postoupit, zní z klubu

V Kostelci ještě čekají, na výsledek zkoušky Zbožínka z 1. SK Prostějov v třetiligovém Blansku. „V případě neúspěchu by měl skončit u nás,“ potvrdil Keluc. Naopak v Kralicích zůstává Richard Schwarz a do Určic míří David Škrabal. „Jsou to kluci, kteří chtějí hrávat, uvidíme, kdo ještě kádr opustí,“ uzavřel Keluc.

Další zápas čeká šumperské fotbalisty již o tomto víkendu, neboť v sobotu 15. července se na hřišti v Leštině od 10.30 hodin představí proti třetiligovému Uničovu. Kostelec hraje ve stejný čas v Rousínově.

FC Kostelec na Hané – FK Šumperk 1:2 (1:0)

Branky: Preisler – Linet, Morong.

Kostelec: Hradečný - Fajstl, Pavlíček, Konečný, Svoboda, Brhel, Kořenovský, Ondroušek, Škrabal, Los, Preisler. Střídali: Kintr - Hruba, L. Grulich, A. Grulich, Petrik, De. Holub, Da. Holub, Vyroubal. Trenér: Lubomír Keluc.

Šumperk: Kreizl – Liďák (46. Zajíc), Kadlec, Morong (46. Purzitidis), Horký (46. Ostrokon) – Elšík (46. Ostrovka), Nízký (80. Nováček), Nováček (65. Horký), Vaněk (65. Liďák) – Šidlík (80. Morong), Linet (65. Elšík). Trenér: Pavel Tököly.