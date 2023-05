/ROZHOVOR/ Jestli má někdo v divizním Šumperku patent na parádní góly, pak je to bezesporu záložník Patrik Strnad. Tentokrát o svátečním květnovém víkendu efektními nůžkami přispěl k jasné výhře svého týmu na hřišti nováčka z Baťova.

Patrik Strnad | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Už před časem na sebe upozornil dvěma zásahy po vzoru svého jmenovce Patrika Schicka z poloviny hřiště. A nyní tedy přidal další ojedinělou trefu, která by se rozhodně neztratila v televizních znělkách sportovních pořadů.

Jaká byla odezva u spoluhráčů na takové zakončení?

Spíš se smáli, že neumím trefit normální gól a pokaždé musím dát nějaký extra. Jednoduché šance většinou neproměním a potom přijde něco takového (smích).

Čeká vás za nedělní trefu nějaké zápisné do kabiny?

To ne. My máme příspěvky až od hattricku, nebo když dá někdo první gól. A tím už jsem si dávno prošel (usmívá se).

Na zajímavé zásahy jste opravdu specialista. Trénujete to, anebo ty akce vyplynou ze situací v konkrétním utkání?

Já mám takové akce rád a přes týden často zkouším třeba právě dalekonosné střely. Takže asi to bude tím tréninkem.

Váš minulý gól z půlky (přesně před měsícem proti Skašticím) se dokonce dostal do relace televize Nova. Přišly nějaké gratulace?

Psali mi i známí, které jsem dlouho neviděl, kluci se kterými jsem dříve hrával. A spoluhráči ze Šumperku mi hned vypsali pokutu, která se dává, když má někdo z nás fotku nebo rozhovor v novinách.

Takže se omlouvám, že vás asi připravím o peníze…

(velký smích) Nevadí…

Jak hodnotíte poslední zápas s Baťovem? Vyšel vám skvěle, když Šumperk vyhrál jasně 3:0.

Rozhodl především týmový výkon. V tom zápase bylo vidět, že se náš celek semkl a všichni držíme při sobě. Noví hráči, co přišli před startem jara, tak dobře zapadli do kolektivu, v kabině jsme parta. A navíc pokud pravidelně bodujete, hned se hraje daleko lépe.

Dá se říct, že Baťov byl zatím nejlepší zápas jara (či dosavadní sezóny)?

Za mě asi ano. Hráli jsme zodpovědně, všude jsme byli dříve, klidně jsme mohli vyhrát i daleko větším rozdílem. Soupeř neměl prakticky žádnou šanci a to Baťov patří k těm lepším, snaží se hrát fotbal, což nám vyhovovalo.

Atmosféra v kabině je asi teď pohodová. Šumperk z posledních pěti divizních utkání nasbíral tři výhry a dvakrát remizoval.

Jsme dobře naladění, v šatně děláme různé srandy, do kterých se zapojuje i pan trenér Tököly. Myslím si, že tohle všechno potom pomáhá i k výsledkům, když spolu mezi sebou dobře vycházíme. Snad to tak bude pokračovat i nadále.

Jak vnímáte kouče Pavla Tökölyho? Při zápasech se tým snaží hodně hecovat, neodpustí si občas ani nějaký vtípek, působí dojmem pohodáře.

Já jsem ho zažil ještě když jsem byl mladší, zhruba ve čtrnácti letech. Tenkrát jsem však jeho trénování nesl těžce, protože byl hodně náročný (smích). Ale teď jsem byl rád, že k nám přišel, vnímám jej jako dobrého trenéra, jenž má řadu zkušeností a zdravé sebevědomí. A především si získal respekt i u starších hráčů, což tady předtím chybělo.

Jste jedním z tahounů týmu, kvalitami převyšujete divizi. Přišly pro jaro jiné nabídky nebo bylo předem dáno, že zůstanete nadále v Šumperku?

Něco se řešilo, ale jelikož tady podnikám a Šumperk mám rád, rozhodl jsem se zůstat. Nechci se fotbalem už příliš stresovat a divize mi proto absolutně vyhovuje. Určitě by mě lákalo, zkusit si ještě vyšší soutěž, jenže když si potom člověk vyhodnotí, kolik by mu to vzalo času, kdyby hrál jinde, je smysluplnější pokračovat doma.

V Šumperku provozujete oblíbený bar, takže předpokládám, že zůstat u práce byla priorita.

Přesně tak. Je to takové moje dítě a pořád se musíte starat, aby všechno šlapalo. Navíc nyní řešíme i případnou další pobočku v Olomouci.

Jak tedy zvládáte dohromady podnikání a fotbal?

Tak přes týden toho času mám o něco víc, protože bar žije svým životem hlavně pátky a soboty. Volno trávím s přítelkyní nebo se psem a do toho samozřejmě mám fotbal, takže se to podnikání dá zvládat. A hlavně v práci mám kolem sebe tým lidí, na které se můžu spolehnout, tudíž tam nemusím být tak často.