Úvod utkání se nesl ve velmi pomalém tempu, které jak na jedné, tak i na druhé straně výraznější množství gólových šancí nepřineslo. Výjimku tvořila megašance hostujícího Patrika Strnada, se kterou si však bravurně poradil gólman Machalický.

Po změně stran netrvalo dlouho a diváci na holickém stadionu se dočkali prvního přesného zásahu. Ke smutku většiny z nich se ale jednalo o gól hostů. Po chybě domácí obrany se ujal míče čerstvý Stanislav Lavrovič a ranou k tyči nedal Machalickému šanci. „V zápase jsme bohužel dělali mnoho, až bych řekl dětských, chyb a z jedné obzvlášť velké jsme inkasovali,“ krčil smutně rameny domácí kouč Alexander Bokij. „Myslím si, že kdyby soupeř neudělal tu chybu, tak bychom gól asi nedali a soupeř taky ne,“ doplnil ho jeho protějšek Zdeněk Opravil. Po tomto momentu se hra výrazně zrychlila a přinesla i šacena obou stranách.

Gól á la Patrik Schick

Ta největší paráda ale přišla v 76. minutě. Kousek od půlící čáry se do míče parádně opřel šumperský Patrik Strnad a gólem alá Patrik Schick zvýšil náskok svého týmu už na 2:0. Gólman Machalický se natahoval, jak to jen šlo, ale tady prostě a jednoduše neměl žádný nárok.

„Všiml jsem si, že byl gólman celou dobu venku z brány a dirigoval obranu. Už předtím jsem to chtěl dvakrát zkusit, ale nakonec na to nebyla příležitost. Tohle se prostě povede jednou z padesáti pokusů. Zkoušel jsem to už několikrát na tréninku, v zápase ale ještě nikdy,“ popisoval po zápase svůj málo vídaný kousek sám šťastný střelec.

Strnadův gól v čase 1:36:30

Zdroj: tvcom.cz

„Dnes to byl zápas dvou týmů, které se v poslední době tak trochu hledají, bylo to hlavně o bojovnosti,“ řekl Opravil. „Bohužel teď nejsme v úplně nejlepším rozpoložení. Máme hodně zraněných a nemocných hráčů a lepíme to, jak se dá. Na druhou stranu tyto problémy má mnohem více týmů, nejen my. Za tři body jsem tedy dnes velice rád,“ zakončil svou řeč Zdeněk Opravil.

HFK naopak prohrál počtvrté za sebou a jeho pád tabulkou po nadějném začátku pokračuje. „Zápas to byl vyrovnaný, ale na šance se bohužel nehraje,“ uvedl Bokij. „Do budoucna nám nezbývá nic jiného, než pracovat, pracovat a pracovat. Dril dril a dril,“ dodal.

1. HFK Olomouc – FK Šumperk 0:2 (0:0)

Branky: 48. Lavrovič, 76. Strnad. Rozhodčí: Malimánek – Hudec, Terber. ŽK: Kotůlek, Novotný – Linet, Malacka. Diváci: 70.

HFK Olomouc: Machalický – Spurný (66. Novotný), Černý, Židek (80. Filípek), Bernatík , Pavelka, Kotůlek, Červenka (80. Görlich), Judas (80. Bohanos), Stoklasa, Nemergut. Trenér: Alexander Bokij.

Šumperk: Pitron – Purziditis, Musílek (46. Lavrovič), Strnad, Smrž, Malacka, Jurásek, Linet, Tran (81. Elšík), Liďák (78. Václavek), Raclavský (56. Žák). Trenér: Zdeněk Opravil.