V přípravě Severomoravané odehráli pouhé tři duely s bilanci výhra – remíza – prohra, k tomu postoupili z předkola MOL Cupu přes Břidličnou (3:1). Tým se navíc potýkal s úzkým kádrem.

„Máme rozjednané nějaké hráče. Věřím, že vše nakonec klapne a na sezonu budeme mít kádr dobře nachystaný, abychom byli minimálně tak úspěšní jako na jaře,“ prozradil ještě během přípravy šumperský kouč Zdeněk Opravil.

„Jaro se nám dařilo a tato část sezóny ukázala, že jdeme správným směrem. Je pravda, že se musíme vypořádat s odchody, ale základní osa týmu tady zůstala a navíc máme kde brát, neboť disponujeme řadou perspektivních kluků v dorostu, který hraje druhou ligu,“ těší kouče.

Z loňského kádru nebude na severu Moravy pokračovat hned sedmička hráčů, jmenovitě Kováč, Nimrichtr, Hegner, Liďák či posily ze Sigmy Twardzik s Hausknechtem, jenž byl navíc nejlepším střelcem mužstva. Do dorostu se potom vrací Matura, aby v této věkové kategorii pomohl s udržením v soutěži.

„I proto pracujeme na posilách, Letos bychom chtěli mít k dispozici kádr sedmnácti hráčů do pole plus dva brankáře, ale s tímto počtem pracujeme prakticky každý rok a pokud je potřeba, sáhneme do dorostu, což jsme dělali i v předchozí sezoně a fungovalo to. Naši mladí kluci získali cenné zkušenosti v mužském fotbale, ale zároveň byli i přínosem,“ ocenil Opravil. „V Moravskoslezské lize dorostu musí tvrdě pracovat a na divizi mužů jsou potom daleko lépe nachystaní, než kdyby ve svém ročníku hráli jen divizi, i proto je priorita, aby se letos zachránili. Právě z těchto důvodů jsme třeba poslali zpět zmiňovaného Pavla Maturu,“ vysvětlil Zdeněk Opravil.

Mezi nové tváře by pak měli patřit Lukáš Pavlíček, Filip Nízký či Artem Ostrokon.

Šumperk zahájí divizní ročník doma proti neoblíbeným Kozlovicím. A povedený vstup do soutěže je vždy nesmírně důležitý. „Nebyl jsem nadšený, že začínáme s tímto sokem. Za posledních pár let jsme s ním vyhráli jen jednou, jinak se nám s Kozlovicemi vůbec nedaří. Možná je na čase, zápornou bilanci prolomit a pokusit se úspěšně vstoupit do sezony,“ dodal Opravil.

