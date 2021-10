„Myslím si, že do zápasu jsme nevstoupili špatně. Tak prvních patnáct minut jsme se snažili napadat, dostat stopery soupeře pod tlak, což se dařilo. Ale škoda, že jsme nedali nějakou z šancí, které jsme měli,“ litoval po nepovedeném utkání trenér Šumperku Zdeněk Opravil.

Hosté se tak díky vysoké výhře posunuli do čela divizní tabulky, kde mají aktuálně stejný počet bodů jako druhý Přerov, ale lepší skóre.

Šumperk doma podlehl Hranicím, které tak jdou do čela divize | Foto: Deník/Miroslav Pergl

