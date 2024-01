To ne. Já jsem chtěl být první (smích). Já chci být ostatně vždycky první. Proto se ten fotbal přece dělá, ne? Ne na to, aby člověk někde byl a drbal se někde na pátém, šestém, sedmém místě. To je pro mě prostě k h…u (smích). Já chci prostě vyhrávat a když se to nedaří, tak jdu radši pryč. (smích).

Abych řekl pravdu, tak já to asi úplně nepoznám (smích). Opravdu se říká, že je vyšší, ale na to, abych to mohl skutečně posoudit, jsem ještě těch zápasů tolik neviděl. Je ale pravda, že je tady ten fotbal celkově tvrdší, důraznější a rychlejší. Je to dáno hlavně tím, že je tady hodně hráčů, kteří kdysi hráli za Ostravu nebo Opavu. Na druhou stranu ale musím říct, že ve skupině E se, alespoň podle mě, zase hraje o něco techničtěji. Takže opravdu těžko říct.

No proč by ne? Kdybychom tu soutěž vyhráli, tak by se tomu nikdo v klubu nebránil. Ale ono to zase není tak jednoduché. Ani hráčů není tolik. Šumperk má navíc tu nevýhodu, že leží dost daleko od Olomouce a je těžké tam ty hráče dostat. Přece jen ta cesta autem trvá nějakých 40 minut. Blízko Olomouce pak zase naopak leží Uničov, který hraje třetí ligu a jen tak si ji vzít nenechá. Kdybychom netrpěli tímto typem problémů, tak si myslím, že tu soutěž jednoznačně vyhrajeme.

Podzim jste zakončili 12. listopadu v Bílovci. Měli jste od té doby ještě nějaké tréninky, nebo jste to nechali až na začátek zimní přípravy? A když už jsme u toho, tak ta vám vlastně začne kdy?

Samozřejmě, že jsme to už nenechali náhodě a pokračovali v tréninku i nadále. V původním plánu pak bylo pokračovat až do konce měsíce, nakonec jsem to ale někdy po 20. listopadu už zakončil. Od příštího týdne nám pak začne příprava individuální a od 19. ledna už začneme oficiálně trénovat všichni společně.

Plánujete třeba i nějaké soustředění?

Ne ne. U těch kluků, kteří chodí do práce a do školy, by to byla úplná hloupost. To soustředění by totiž, aby vůbec k něčemu bylo, muselo trvat minimálně celý týden. Nějaká akce od čtvrtka do neděle by ale byla tak akorát na ožrání. A to můžou hráči klidně sami, na to já koukat nemusím (smích). Na druhou stranu ale nemůžu proti hráčům říct křivého slova. Když jim totiž zadám nějaké běhání, tak oni mi to pak pošlou přes aplikaci. A musím říct, že po této stránce jsem spokojen se všemi. To je dle mého názoru lepší, než se otravovat někde s nějakým soustředěním.

A jak je na tom v tuto chvíli tým zdravotně?

Naštěstí dobře. Na podzim jsme snad žádné zranění neměli a já doufám, že jich ani přibývat nebude. Přes zimu je to samozřejmě složitější, ale ani loni jsme se do žádných problémů tohoto typu nedostali. Snad tedy nepřijde žádná změna.

Proběhnou, nebo už proběhly, v kádru nějaké změny?

Něco se připravuje, ale to zatím nemohu prozradit. Předesílám ale rovnou, že to žádná bomba nebude. Ani to není potřeba. Tým máme dobrý, jenom by to chtělo zvýšit konkurenci dvěma hráči. Během nějakých deseti dní bychom měli vědět, zda se to nakonec podaří nebo ne. Nevím teď ani o žádném možném odchodu, i když samozřejmě i tady může přijít nějaké překvapení. To je ale život a s fotbalisty musí člověk umět vyjít (úsměv).

A otázka na závěr. Desátého března odstartujete jarní část zápasem v Havířově. Co od tohoto odvetného období očekáváte? Kdo bude takovým Vašim největším soupeřem v boji o ty vrchní příčky?

Soupeři pro nás budou samozřejmě všichni. Fotbal je už holt takový, že můžete vyhrát i prohrát jak s prvním, tak i s posledním. A očekávám, že budeme hrát i nadále poctivý fotbal a navážeme na podzimní výkony. A jestli se nám zadaří i výsledkově, to už bude druhá věc. Chceme samozřejmě stále vyhrávat, ale v tom fotbale je to tak divné, že tomu vlastně ani pořádně nerozumím (smích). Tomu ale asi nerozumí vůbec nikdo, protože by jinak musel pořád vyhrávat. Důležité je, že i když se nebude dařit, tak bychom už neměli spadnout. Bylo by ale super, kdybychom opravdu skončili do toho třetího místa.