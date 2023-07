/FOTO + VIDEO/ Také ve druhém duelu letošní přípravy dokázali fotbalisté Šumperku uspět. Ve středu v podvečer na neutrálním hřišti v nedalekém Hrabišíně porazili jasným výsledkem 4:0 celek Krnova.

Premiérová trefa Tomáše Stašáka v dresu fotbalistů FK Šumperk | Video: Deník/Miroslav Pergl

„Po herní stránce se mně utkání líbilo. Kluci si to celkem dobře dávali po zemi, snažili jsme se hrát kombinační fotbal. Jen škoda šancí, měli jsme s nimi naložit daleko lépe,“ hodnotil souboj dvou divizních celků šumperský kouč Pavel Tököly.

Jeho svěřenci si v každém z poločasů připsali po dvou trefách a v celkovém součtu měli určitě daleko více střeleckých pokusů než soupeř.

Hned dvakrát dokonce museli hosté během hry hasit nebezpečí, když na poslední chvíli vykopávali míč z brankové čáry. Konečné skóre tak mohlo být i vyšší. Navíc závěr už se odehrával v jasné režii šumperských borců.

„Ale pořád to byl druhý zápas přípravy. Krnovu určitě chyběli někteří hráči, nasadil i hodně mladých. Také my nebyli kompletní, takže se to těžko hodnotí,“ doplnil trenér Šumperku, jenž znovu postrádal dvě zkušené opory Patrika Strnada a Martina Antla.

Do hry se naopak vrátil Marek Smrž a premiéru v šumperském celku mužů si následně odbyl Tomáš Stašák, který se hned při svém debutu zapsal do listiny střelců.

„Je to hráč Sigmy Olomouc, kde vyšel z dorostu. Kdysi jsem ho trénoval, takže vím, že je na něj spolehnutí, zkrátka poctivý hráč, který dokáže zamakat. Jsme domluvení a určitě mám o jeho služby zájem. Kromě toho máme v plánu posílit ještě o dva hráče plus brankáře,“ uvedl závěrem Pavel Tököly.

A pro úplnost ke středečnímu střetnutí dodejme, že do útulného areálu v Hrabišíně dorazila na divizní přípravu solidní návštěva 150 diváků.

V barvách Krnova poté naskočil proti svým nedávným spoluhráčům ještě na jaře šumperský Stanislav Lavrovič.

FK Šumperk – FK Krnov 4:0 (2:0)

Branky: 8. Linet, 42. Stašák, 55. Šidlík, 90. Nováček.

Šumperk: Kreizl – Ostrokon, Liďák, Purzitidis, Stašák – Horký, Nováček, Ostrovka, Elšík – Linet, Šidlík. Střídali: Morong, Nízký, Smrž. Trenér: Pavel Tököly.