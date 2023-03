Divizní souboj dvou tabulkových sousedů Šumperka a Vsetína vyzněl lépe pro celek z Valašska. Tým z podhůří Jeseníků nedokázal v neděli na svém trávníku udržet náskok z první půle, soupeř po přestávce otočil skóre a odvezl si těsnou výhru.

Penalta Šumperku | Video: Miroslav Pergl

Po necelé půlhodině navíc Šumperk přišel vinou zranění o oporu a střelce z minulého kola Miloše Šidlíka, kterého nahradil Petr Linet, jenž se den předtím blýskl dvěma góly za šumperské béčko v okresu při derby proti Novému Malínu.

Domácí fotbalisté tedy nenavázali na předchozí senzační výhru z půdy vedoucích Kozlovic, což je pro ně obrovská škoda. V případě úspěchu se Vsetínem se totiž na něj mohli v průběžném pořadí bodově dotáhnout.

„Za dnešní tři body jsme hrozně šťastní, protože Šumperk má výborný mančaft, určitě nepatří na spodek tabulky. Měli jsme tentokrát i štěstí. V první půli byli lepší domácí, ve druhé zase my. Opravdu jsme rádi, neboť nedáváme ani moc gólů, teď máme za dvě jarní kola na kontě už čtyři trefy,“ neskrýval spokojenost vsetínský kouč Roman Vojvodík.

Víkendové klání však odstartovali lépe hráči Šumperku. Nejprve se sice dlouhé minuty odehrávala hra jen mezi šestnáctkami bez vážných šancí, potom ale domácí udeřili z penalty, když Patrik Strnad potrestal faul na svou osobu a zajistil svému celku slibný náskok.

Stejný hráč měl navíc záhy další šanci, když šel sám na brankáře, na poslední chvíli ale jeho akci zastavil jeden ze vsetínských obránců.

Těsně před půlkou následně nachystal dvakrát solidní střeleckou pozici pro své spoluhráče Martin Antl, leč k dalšímu gólu v síti hostů to nevedlo.

Zdroj: Miroslav Pergl

A nevyužité příležitosti mohly později domácí borce mrzet. Vsetín totiž po přestávce převzal iniciativu a šumperská obrana v čele s gólmanem Kreizlem musela několikrát hasit ošemetné situace ve vlastní šestnáctce.

Ke smůle domácích nakonec Valaši svou převahu přetavili ve vyrovnání zásluhou důrazného Stuchlíka. Jenže ani tento moment šumperské hráče příliš neprobral, ba naopak

I nadále pokračovali v pasivním výkonu, do toho stačili ještě na hranici pokutového území vyprodukovat faul a sudí podruhé v tomto zápase ukázal na značku penalty, kterou Vsetín Šulákem proměnil – 1:2.

S přibývajícím časem pak sice domácí několikrát soupeře sevřeli na jeho polovině, bohužel nic kloudného už vymyslet nedokázali a hosté v nervózním závěru uhájili těsné skóre.

„První poločas byl z naší strany dobrý, šli jsme do vedení z penalty, měli další šance po průnicích z levé i pravé strany, jenže ty centry nebyly přesné, škoda, že jsme neodskočili na dva nula,“ přidal své hodnocení trenér Šumperku Pavel Tököly.

A zatímco do přestávky mohl být s vystoupením svých svěřenců spokojený, druhé dějství okomentoval hodně kritickým tónem. „Tady jsme se úplně vytratili ze hřiště, hráči si nedrželi svoje pozice, ztráceli jsme jeden míč za druhým a dostávali se pod tlak. Protivník vyrovnal, potom dal penaltu a ve zbytku hry už jsme nebyli schopní to uhrát,“ nešetřil kritikou.

„Jsem opravdu hodně nazlobený (původní slovo muselo být editorsky upraveno do publikovatelné podoby – pozn. aut.). Chvílemi si naši hráči dělají, co chtějí, to mě opravdu štve,“ dodal v ráži Pavel Tököly.

FK Šumperk – FC Vsetín 1:2 (1:0)

Branky: 23. Strnad (pen.) - 61. Stuchlík, 70. Šulák (pen.). Rozhodčí: Dedek - Proske, Macrineanu. ŽK: Ostrokon, Liďák, Lavrovič, Strnad, Musílek – Surovec, Kučera, Zbranek. Diváci: 250.

Šumperk: Kreizl – Purzitidis, Ostrokon, Smrž, Šidlík (18. Linet), Antl, Nízký (72. Horký), Nováček (65. Musílek), Liďák, Lavrovič (65. Elšík), Strnad. Trenér: Pavel Tököly.

Vsetín: Eliáš – Šulák, Dulík, Mydlář (86. Matyáš), Mikuš (46. Stuchlík), Vítek (86. Maček), Surovec, Hruška (46. Jančina), Bahounek, Kučera, Mlýnek (20. Zbranek). Trenér: Roman Vojvodík.