Po skvělé výhře nad prvními Kozlovicemi a dvou těsných prohrách se Vsetínem a Šternberkem brali šumperští fotbalisté znovu důležité tři body. V zápase sedmnáctého kola proti Skašticím sice prohrávali, ještě v prvním poločase ale dokázali srovnat a v tom druhém pak díky zlepšené hře strhnout vývoj zápasu na svou stranu.

Fotbalisté Šumperku. Ilustrační foto . | Foto: Deník/Miroslav Pergl

„První poločas byl z naší strany velmi špatný a přežili jsme v něm několik šancí soupeře. Hlavně po standardních situacích a také našich zbytečných chybách," říkal po zápase šumperský kouč Pavel Tököly.

Skóre zápasu otevřel ve 25. minutě skaštický kapitán Zdeněk Konečník a už už to vypadalo, že hosté odejdou do kabin za nejtěsnějšího možného vedení. Ve 45. minutě ale tomuto scénáři ukázal stopku Petr Linet. A tak byl stav po první půli vyrovnaný.

„Gól jsme dostali zaslouženě a naštěstí se nám před přestávkou podařilo vyrovnat. To byl nejspíš zlom," pokračoval šumperský lodivod.

Start do druhé poloviny pak domácím vyšel skvěle. Už po dvou odehraných minutách strhnul vedení na jejich stranu Martin Antl. To pak po dalších sedmnácti minutách pojistil Patrik Strnad. Dvoubrankový šumperský náskok pak už vydržel až do konečného hvizdu sudího Vejtasy.

„Druhá půle už byla dobrá. Rychle jsme dali na 3:1 a posledních 25 minut minut jsme si už pohlídali. Spokojen ale mohu být pouze s vítězstvím," ukončil hodnocení zápasu šéf šumperské lavičky.

Výhra po dvou těsných prohrách přišla pro žluto-modré ve správný čas. Navýšili totiž svůj náskok na poslední HFK Olomouc, který ještě čeká dohrávka kola s Přerovem, na prozatímních pět bodů. V dalším zápase se pak právě s borci z Holice střetnou v přímém souboji na jejich hřišti.

„Budou hrát týmy ze spodku tabulky a skutečně nevím, co od jejich týmu mohu očekávat. Když budu mluvit za nás, tak si myslím, že máme poměrně slušné mužstvo, což ale často nedokážeme prodat," řekl ještě Pavel Tököly na úplný závěr.

FK Šumperk - TJ Skaštice 3:1 (1:1)

Branky: 45. Linet, 47. Antl, 64. Strnad - 25. Konečník.

Rozhodčí: Vejtasa, Ehrenberger, Slabý. ŽK: Jurásek, Antl, Nízký - Glozyga, Číhal, Beneš. Diváci: 170.

Šumperk: Bílý - Purzitidis, Ostrovka (46. Nováček), Smrž, Jurásek, Linet (84. Žák), Antl, Horký (46. Elšík), Nízký, Liďák (87. Ostrokon), Strnad. Trenér: Pavel Tököly.

Skaštice: Večeřa, Glozyga, Číhal, Frýdl, Menšík (87. Mareček), Skyba, Zavadil (78. Kvasnička), Beneš (70. Vymětal), Sedlák, Konečník, Motal. Trenér: Lukáš Motal.