Konečně! Šumperským fotbalistům se poprvé na jaře povedlo uspět. Léčba novým koučem tedy zabrala, když tým z podhůří Jeseníků v neděli dokázal otočit zápas ve Valašském Meziříčí. Ukončil tak dlouhou šňůru šesti porážek v řadě, která nakonec vyústila v rezignaci dosavadního trenéra Pavla Tökölyho. Jako nový impuls pak tým převzal dosavadní asistent Petr Merta, jenž se tak hned při své premiéře dočkal tříbodového zisku.

Divize F: Valašské Meziříčí - Šumperk (7.4.2024) | Foto: Pavel Hrdlička

„Pro naši psychiku je to velice důležitá výhra, teď ji ale budeme muset potvrdit i doma proti Břidličné,“ konstatoval úvodem předseda FK Šumperk Ladislav Šabo.

„Nastoupili jsme tentokrát s pozměněným systémem hry, čekali jsme, co předvede soupeř, snažili jsme se hrát trpělivě,“ uvedl dále.

I tentokrát se opakoval scénář z předchozích zápasů, kdy Šumperk v úvodu více držel míč, měl nějaké standardní situace, ale zase inkasoval jako první.

„Celkově to byl vyrovnaný zápas, nepostrádal tempo a nasazení, měl zkrátka svou kvalitu. Do přestávky jsme však žádné velké šance neměli a navíc po školácké chybě dostali gól,“ litoval Ladislav Šabo.

Hráč hostů zahrával aut, jenže přešlápl a Šumperk tak stejnou situaci nabídl soupeři, záhy navíc fauloval a protivník z přímého kopu dalekonosnou střelou, kterou gólman podcenil, otevřel skóre.

„Do kabiny jsme tak zase odcházeli smutní, že prohráváme, bylo tam velké zklamání, kluci byli naštvaní, ale dokázali jsme potlačit emoce s tím, že musíme hrát dál a čekat na svou příležitost. Věřili jsme, že tentokrát skóre otočíme,“ řekl dále šéf šumperského klubu.

Krize Sigmy se prohlubuje. Ve Zlíně padla, šest změn nepomohlo, odvracela debakl

A hosté se skutečně dočkali, když jej spasily dvě parádní trefy týmového lídra Patrika Strnada, který nejprve potrestal faul na Petra Lineta a zhruba ze třiatřiceti metrů vymetl šibenici a vyrovnal.

O deset minut později poté předvedl svou skvělou techniku podruhé, když přímo z rohu zatočil balón do brány a hosté rázem vedli.

V 87. minutě potom mohli definitivně pojistit výsledek, kdy po akci po křídle a pasu do malého vápna mohl zakončovat do prázdné klece Petr Nováček, jenže svou šanci prováhal a Šumperk se tedy až do konce musel strachovat o výsledek. Těsný náskok ale uhájil.

Smolařem duelu byl šumperský bojovník Miloš Šidlík, který zápas po jednom ze soubojů dohrával s tržnou ránou na hlavě. Obdobné zranění pak prodělal i během nedávného střetnutí proti Řepišti.

„Hráči dneska opravdu příkladně bojovali a po závěrečném hvizdu byla naše radost obrovská, jako bychom soutěž vyhráli. To mě těší, bylo tak vidět, že kluci drží pospolu, dosavadní krize jim nebyla lhostejná a chtěli ji konečně zažehnat,“ dodal závěrem Ladislav Šabo.

TJ Valašské Meziříčí – FK Šumperk 1:2 (1:0)

Branky: 45. Hrdlička – 53. a 63. Strnad.

Rozhodčí: Trigas – Kovařik, Písečný. ŽK: Žilinský, Gomola, Veselý – Ostrovka, Strnad. Diváci: 128.

Šumperk: Bílý – Liďák, Ostrovka (67. Elšík), Smrž, Šidlík (83. Slatinský), Linet (90. Morong), Horký, Nováček, Nízký, Strnad, Antl. Trenér: Petr Merta.