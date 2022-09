V prvních dvou duelech svého angažmá v Šumperku slavil Pavel Tököly výhru a následně bral remízu. Potřetí již to nevyšlo, přitom mohl jít jeho tým do vedení. Největší šanci v úvodní pětačtyřicetiminutovce měl domácí Patrik Strnad, kterému přichystal míč Filip Nízký, jenže z hranice penaltového puntíku domácí opora minula bránu.

„Byl to klíčový moment. Kdybychom vedli 1:0, tak by se utkání asi vyvíjelo jinak,“ říkal Tököly.

Do přestávky se ale diváci branky nedočkali. „Soupeř tam měl také nějaké náznaky. Celkově to bylo vyrovnané, bojovné utkání. Baťov je hodně běhavý soupeř,“ přiblížil domácí kouč.

Ten musel být hodně naštvaný, když hned ve 46. minutě brankář Richard Bílý kapituloval. „V šatně jsme se připravovali na druhý poločas, že musíme udržet čisté konto a hned v první minutě inkasujeme. Navíc po naší chybě ve středu hřiště, kde jsme ztratili míč, přišel rychlý protiútok, kdy to prošoupli mezi našimi obránci. Dost nás to poznamenalo,“ kroutil hlavou Tököly.

Adam Bršlica totiž samostatný únik proměnil ve vedoucí branku Baťova.

„Potom jsme začali hrát, Baťov se chytře zatáhl, což bych udělal taky. Měli jsme tam nějaké náznaky, rohy, ale potom jsme opět uprostřed ztratili míč, z čehož byl další protiútok, centr a 0:2. Už nebylo co řešit,“ popisoval šéf domácí lavičky trefu hostujícího Jana Gojše.

Na vyrovnání ale měl Šumperk stále ještě více než půl hodiny. Druhý gól totiž inkasoval v 56. minutě, ale žádnou stoprocentní příležitost už si nevypracoval.

„Měli jsme tam pouze centry a střely zpoza vápna. Byl to zápas, který jsme mohli zvládnout za tři body. Řekl bych, že vyhrál šťastnější a zkušenější soupeř, protože když jsem viděl sestavu, tak tam měl zkušené hráče, naopak my jsme tam měli pět kluků, kteří jsou ještě dorostenci nebo z dorostu právě vyšli, navíc dostali nakopáno. To se pak hraje těžko. Budou šikovní, ale musí získat zkušenosti,“ uzavřel Tököly.

V dalším kole čeká Šumperk zajímavé měření sil na půdě Nových Sadů, kde se představí v sobotu v 15 hodin.

FK Šumperk - SK Baťov 0:2 (0:0)

Branky: 46. Bršlica, 56. Gojš.

Rozhodčí: Páral - Labaš, Petrásek. ŽK: Strnad - Krajča, Gojš, Sotolář. Diváci: 130.

Šumperk: Bílý - Purzitidis, Žák (59. Morong), Jurásek, Elšík (77. Podhorný), Horký (65. Musílek), Nízký, Pavlíček, Vaněk (65. Zelinka), Lavrovič, Strnad. Trenér: Pavel Tököly.