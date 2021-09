„Ale i takové zápasy ke sportu patří, že se vám nedaří, ale tou bojovností a nasazením nakonec urvete výhru, což byl přesně dnešek. Po fotbalové stránce to nebylo ideální, ale přesto bereme tři body, to je hlavní,“ dodal spokojeně trenér divizního Šumperku.

„Na návrat Patrika jsme hodně spoléhali a nakonec to vyšlo, když dal náš jediný gól. Chtěli jsme hrát právě na centry po křídlech, ale soupeř nám to jinak moc nedovoloval, hrál agresivně, měl šance, které naštěstí pro nás neproměnil,“ uvedl dále šumperský lodivod.

Vítěznou trefu domácích pak obstaral po pěkné akci navrátilec do sestavy Patrik Strnad, který těžil z povedeného centru Juráska.

„Jsme rádi, že se nám ho podařilo získat, protože při zranění Miry Podhorného nám chyběl klasický hrotový útočník. Věříme, že nám Erik pomůže. V Šumperku by se měl dostat do formy po delší nemoci,“ prozradil Deníku kouč Šumperku Zdeněk Opravil.

