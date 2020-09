V 5. kole divize E na sebe narazili soupeři, kterým se vstup do sezony nevydařil. Vzájemný souboj pro sebe urval domácí tým 1. HFK Olomouc, který i v oslabení vybojoval vítězství 3:2 nad Šumperkem.

Fotbalisté Holice (v bílém) porazili Šumperk 3:2. | Foto: Deník / Miroslav Mazal

Fotbalisté Holice si první výhru v sezoně připsali před týdnem obratem na Nových Sadech. Také v domácím zápase se Šumperkem jim vyšel lépe druhý poločas, do kterého předvedli drtivý nástup. „Chtěli jsme navázat na dobrý vstup do prvního poločasu, kdy jsme dali tyčku. Na to jsme chtěli po návratu z šatny navázat a splnilo se nám to,“ pochvaloval si trenér 1. HFK Olomouc Jiří Derco.