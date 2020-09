Od začátku to vypadalo podle předzápasových prognóz. „Na soupeře jsme se chystali a měli jsme z něj respekt,“ přiznal šumperský trenér Zdeněk Opravil.

Ten navíc musel nasadit do základní sestavy Dominika Liďáka, který měl v nohách už celý sobotní duel za dorost. „Druhý stoper Pavelka měl střevní potíže. Musel tak zvládnout aspoň poločas,“ vysvětloval Opravil.

Prvních dvacet minut bylo v režii Slavičína, který z převahy vytěžil vedoucí branku.

Ta jakoby domácí probrala. „Půl hodiny jsme nedělali to, co jsme řekli. Potom naštěstí šestky přestaly hrát mezi stopery a začaly předskakovat hráče,“ viděl posun defenzivních záložníků domácí kouč.

Posila ze Sigmy

Jeho svěřenci hrozili hlavně ze standardních situací a právě z rohového kopu těsně před poločasem udeřili. Trefil se novic v dresu Šumperku Miloš Šidlík. „Přišel v týdnu z béčka Sigmy a ukázal, že to je nadstandardní útočník na divizi. Umí hrát zády k bráně. Kromě toho standardky začal kopat Patrik Strnad a kopal je výborně a prudce,“ chválil Opravil.

A potom přišla minuta Yevhena Ostrovky. Ten dal ve 46. minutě dva góly jako přes kopírák.

Jak je to možné?

Nejprve v první nastavené minutě úvodní půle si navedl míč na střed a obstřelil brankáře. A hned po změně stran předvedl stejnou akci a zvýšil na 3:1.

Šanci na bodový zisk hostů ještě zhatila červená karta po úderu loktem.

V neděli by se hrdina domácích hledal těžko, protože kromě Šidlíka, Strnada, Liďáka a Ostrovky se zaskvěl také brankář Adam Vičar, který dostal poprvé příležitost za muže Šumperka a hned chytil penaltu. „To byl důležitý moment. Bylo to nachystané, protože Martin Kreizl odjel na dovolenou a s Adamem jsem byl domluvený, že dostane šanci v několika zápasech, měl by ji dostat i příště,“ potvrdil trenér.

V poslední dvacetiminutovce Šumperk ještě zvýšil vedení.

Nejprve lobem zkompletoval hattrick Ostrovka a následně se prosadil po hezkém sólu střídající Cikryt. „Fantastické řešení,“ vyprávěl spokojeně Opravil.

Slončík se zlobil

Jeho protějšek byl pochopitelně zaskočen: „Byl to zápas blbec. Jak říká klasik: Když do pekla, tak na pořádném koni,“ prohlásil trenér TVD Petr Slončík.

Šumperský celek si tak připsal první výhru v sezoně a hned drtivě 5:1. „I v předešlých zápasech to nešlo jen výsledkově. Herně jsme nepropadli. Já i hráči věříme, že to půjde nahoru. Tohle vítězství bylo nesmírně důležité pro naše sebevědomí,“ uzavřel Opravil.

FK Šumperk - FC TVD Slavičín 5:1 (2:1)

Branky: 45+1, 46, 73. Ostrovka, 42. Šidlík, 82. Cikryt - 22. Žůrek. Rozhodčí: Zapletal - Novák, Svoboda. ŽK: Vičar, Liďák, Lavrovič, Kováč - Škubník, Kocián, Horáček. ČK: 69. Školník (Sl.). Diváci: 215.

Šumperk: Vičar - Jurásek, Smrž, Liďák (46. Cikryt), Kováč - Kotzmann (83. Nízký), Linet, Lavrovič - Ostrovka (83. Sitta), Šidlík (71. Tran), Strnad. Trenér: Zdeněk Opravil.

Slavičín: Jelínek - Škubník, Kocián, Horáček, P. Švach (78. Fojtů), Školník, Mezírka, Kalus (22. Šťastný, 63. Juřica), Staněk, T. Švach, Žůrek. Trenér: Petr Slončík.