Gólový účet načal ještě v první půli aktivní Jurásek, který využil nedorozumění v defenzivě soupeře a následně udělal kličku gólmanovi. Proti poslednímu celku z divize F byli šumperští po celou dobu lepším týmem.

„Jsem spokojený. Hrajeme to, co chceme. Dobře se dostáváme do křídelních prostor. Jenom nám chybí finální fáze. Nepřijde centr nebo jej zkazíme. Snažíme se na tom teď na trénincích pracovat,“ hodnotil trenér Šumperku Zdeněk Opravil.

Ve druhém poločase se ještě po zisku míče díky vysokému presinku trefil Martin Zedníček, pro mladou posilu ze Sigmy Olomouc to byla první branka za tým z podhůří Jeseníků.

Konečné skóre pak stanovil po rohovém kopu Ostrovka. „Mohli jsme dát ještě více gólů. Naše defenziva pracovala dobře a nepouštěli jsme soupeře do šancí,“ byl spokojený šumperský kouč. Bruntál totiž zahrozil pouze z jedné standardní situace.

O víkendu mají svěřenci Zdeňka Opravila ještě volno, do prvního mistrovského utkání na půdě posledních Všechovic vstoupí v sobotu 21. března. „Byl to taková dřívější generálka. Ale splnila to, co měla. Odehráli jsme ji v perfektním nasazení,“ zakončil Opravil.

FC Slavoj Olympia Bruntál – FK Šumperk 0:3 (0:1)

Branky: Jurásek, Zedníček, Ostrovka.

Šumperk: Toman – Zrník, Smrž, Španihel, Nízký – Zedníček, Dostál, Lavrovič – Tran, Nimrichtr, Jurásek. Střídali: Kreizl, Liďák, Ostrovka, Sadil. Trenér: Zdeněk Opravil.