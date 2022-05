„Situace není vůbec dobrá, což mě moc mrzí. Sám si nepamatuji, že bych někdy v kariéře s týmem prohrál pětkrát v řadě. Bohužel taková je realita,“ povzdechl si trenér Strání Juraj Bútora.

Jeho tým nalomil rychle inkasovaný gól, když střelou na zadní tyč odstartoval už v 5. minutě své střelecké představení již zmiňovaný Hausknecht.

Poté sice domácí ještě stačili vyrovnat, po rohovém kopu se prosadil Slovák Matúš, ale ve zbytku hry už hráči Strání tahali za kratší konec.

„My jsme měli dobrý vstup do utkání, což bylo hodně důležité. Později jsme si sice nepohlídali standardku soupeře, naštěstí jsme díky pěkné křídelní akci a následném centru šli znovu do vedení. I nadále jsme pak hráli náš kombinační fotbal. Celkově jsme první půli dobře zvládli a měli tam i další dvě tři šance,“ prozradil šumperský trenér Zdeněk Opravil, jenž však musel do druhé části řešit změnu gólmana, kdy zraněného Martina Kreizla nahradil teprve osmnáctiletý Jakub Žanda, Toho pak neškodní domácí prakticky vůbec neohrozili a naopak v samotném závěru definitivně potvrdil šumperské vítězství opět Marek Hausknecht.

„Zápas rozhodly individuální chyby, které nás srazily. Za stavu 1:2 jsme to měli těžké. Tentokrát nás ani nepodržel brankář, jinak toho hráčům moc vyčítat nemohu. Snahu mají, bojují, kvalita ale byla na straně soupeře, který měl vpředu dva nebo tři rychlé hráče a ti se uměli prosadit, kdežto našim útočníkům se to nepodařilo. Směrem do ofenzivy to od nás bylo velmi slabé,“ dodal smutně Juraj Bútora.

„Ve druhé půli už to moc nebylo o fotbale, byly tam spíše souboje, které jsme však dobře zvládali, tady musím kluky pochválit. Měli jsme v těchto situacích navrch a získali řadu odražených míčů, několikrát mohli zahrozit z přečíslení, ty jsme bohužel většinou nedotáhli do finální fáze. Ale hráči dnes makali, byl tam výdej energie, vyhrálo se, takže jsem spokojený,“ doplnil na závěr šumperský lodivod Zdeněk Opravil.

Strání bude mít možnost zlomit nepříznivou sérii porážek za týden na hřišti Nových Sadů. Šumperk následně čeká doma derby proti HFK Olomouc.

FC Strání – FK Šumperk 1:3 (1:2)

Branky: 6. Matúš - 5., 33. a 90. Hausknecht. Rozhodčí: Budovič - Mayer, Gasnárek. ŽK: Horňák Řihák, Leskovjan, Gago, Palík – Purzitidis, Jurásek, Linet, Strnad, Matura. Diváci: 145.

Strání: Pjajko – Sedláček (84. V. Čaňo), Řihák, Horňák, Holík – Spáčil, Leskovjan, Matúš, Bartošek (68. Palík) – Gago, Bobčík (61. Hnilo). Trenér: Juraj Bútora.

Šumperk: Kreizl (46. Žanda) – Jurásek (61. Václavek), Smrž, Purzitidis, Twardzik (70. Matura) – Linet, Strnad (89. Hegner), Hausknecht – Ostrovka, Žák (61. Kováč), Lavrovič. Trenér: Zdeněk Opravil.