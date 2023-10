Fotbalisté Šumperku těsně prohráli na půdě béčka Opavy. Rozhodla branka deset minut před koncem.

Šumperk v poháru končí, do dalšího kola postupuje Opava. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Dlouho se hrálo na půdě Opavy bez branek. Stovka diváků na první trefu čekala až do 80. minuty. To přišel centr do vápna a míč se dostal až za brankáře Kreizla. V zápise stojí vlastní gól Marka Smrže. Trenér Pavel Tököly to tak ale úplně neviděl.

„Přišel nakopnutý míč. Opavský hráč to hlavičkoval do našeho hráče a odražený míč se dostal do brány. Bylo to smolné, nedalo se s tím nic dělat,“ říkal.

„Trošku jim také pomohl rozhodčí. Nechci se na to vymlouvat a několikrát změnil aut. Stejně tak před tímto gólem. Říkal, že to špatně viděl, ale kdyby to neotočil, gól bychom nedostali a asi by zápas skončil 0:0,“ litoval Tököly.

V závěru už si Šumperk žádný velký tlak nevytvořil a padl 0:1. „Hrálo se vyrovnané, bojovné utkání. Asi nebylo úplně kvalitní, ale vyhrál šťastnější,“ uzavřel Pavel Tököly.

SFC Opava B - FK Šumperk 1:0 (0:0)

Branka: 80. vlastní Smrž.

Rozhodčí: Tvardek - Broskevič, Trigas. ŽK: Ligač - Horký, Strnad. Diváci: 100.

Šumperk: Kreizl - Smrž, Ostrovka (82. Morong), Šidlík (78. Stašák), Skalský, Linet (60. Elšík), Antl, Horký, Nováček, Nízký, Strnad. Trenér: Pavel Tököly.