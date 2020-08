Do zápasu 4. kola divize E šli domácí hráči s jasným odhodláním, konečně uspět za tři body a začátek jim vyšel skvěle.

Již ve 20. minutě ukončil dlouhé šumperské čekání na úvodní gól letošního ročníku Vojtěch Cikryt, když „angličanem“ o břevno poslal svůj celek do vedení. Bohužel po hříchu to byla jediná domácí radost v tomto klání.

„Myslel jsem, že tím vedením z nás konečně spadne nervozita a konečně to zlomíme. Soupeř byl potom sice opticky lepší, ale do zakončení jsme jej nepouštěli. Zbytečnou chybou však hostům darujeme vyrovnání,“ uvedl zklamaně šumperský kouč Zdeněk Opravil, jehož tým inkasoval na 1:1 těsně před poločasem, tedy nepopulární „gól do šatny“.

Po hodině hry následně přišla rozhodující situace zápasu, kdy sudí po souboji Kreizla a Zezulky nařídil proti Šumperku pokutový kop.

Rozhodčí viděl ve vápně faul gólmana, domácí naopak reklamovali nedovolený zákrok právě na svého brankáře.

I přes protesty tak musel celek z podhůří Jeseníků čelit během dvou zápasů již čtvrté penaltě, kterou všechovický Adam Hrdlička s přehledem proměnil a zajistil tím svým barvám další vítězství.

Po čtyřech kolech tak mužstvo z města na rozhraní Olomouckého a Zlínského kraje vede divizní tabulku skupiny E bez ztráty kytičky.

„Penaltu nechci hodnotit, ale potom už to z naší strany byla křeč, nakopávali jsme balóny, přitom nemáme v týmu žádné hlavičkáře. Chtěli jsme spíš dávat míče do stran, kdy jsme se snažili využít rychlost Michala Sitty, jenže ten prostor jsme si nedokázali udržet. Zkrátka pracujeme s tím, co máme, navíc nám chybí vykartovaní Smrž a Ostrovka. Bod po čtyřech kolech je málo, asi budou muset přijít nějaké změny,“ doplnil Zdeněk Opravil.

„Šumperk byl pro nás hodně nepříjemný protivník a myslím si, že v první půli nás přehrával, byl lepší na míči, my působili trochu zakřiknutě,“ přidal se s hodnocením kouč Všechovic Petr Zatloukal.

„Ale potom nás nakopl gól do šatny, to byla pro nás důležitá injekce. Do druhé části jsme šli s odhodláním, že tady něco uhrajeme a postupně získávali ty důležité míče a nakonec se prosadili z penalty, která podle mě byla. Máme radost, jeli jsme do Šumperku s pokorou, věděli jsme, že domácí už budou chtít konečně zabrat. Naši hráči však dnes ukázali charakter a morálku, utkání jsme příkladně odbojovali,“ dodal závěrem lodivod aktuálně vedoucího mužstva soutěže.

FK Šumperk – Tatran Všechovice 1:2 (1:1)

Branky: 20. Cikryt - 44. Hoffmann, 58. Hrdlička Adam (pen.). Rozhodčí: Šimeček - Bělák, Marinč. ŽK: Kreizl, Kováč, Kotzmann, Linet, Jurásek, Strnad, Lavrovič – Richter, Dluhoš, J. Plešek, Hoffmann. Diváci: 250.

Šumperk: Kreizl – Jurásek, Pavelka, Liďák (59. Nízký), Kováč – Kotzmann, Linet, Lavrovič – Tran (46. Sitta), Cikryt (78. Elšík), Strnad. Trenér: Zdeněk Opravil.

Všechovice: Konečný – Gerik, Zezulka, Richter, Dluhoš – Rolinc (79. Hostaša), P. Plešek (88. Kelnar), J. Plešek (63. Nepožitek), Hrdlička (91. Hrabovský) – Orava, Hoffmann (85. Heinz). Trenér: Petr Zatloukal.