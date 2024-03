Sedmadvacet bodů z patnácti zápasů získali fotbalisté Šumperku v podzimní části divize F. Skončili v ní tak na třetí příčce. Do té jarní vstoupí o víkendu na hřišti Havířova a budou chtít navázat na povedenou přípravu, ve které prohráli pouze jedinkrát.

„Jsem s přípravou úplně v pohodě. Trénovali jsme většinou čtyřikrát týdně, odehráli jsme pět zápasů se slušnými výsledky, ale nic moc to nenapovídá, protože mistráky jsou jiné, více o hlavě. Bude záležet, jak se podaří vstup. Někdo má dobrou přípravu, pak dvakrát prohraje a už to nejde. Může to být také naopak,“ říká trenér Šumperku Pavel Tököly.

Tomu v zápasech chyběl jeden z důležitých hráčů ofenzivy a nejlepší střelec společně s Milošem Šidlíkem šestigólový Patrik Strnad. „V úvodu si natáhl sval a do zápasů nenastupoval. Už ale tři týdny trénuje naplno a je téměř připravený. Ještě ne na celý zápas, ale máme tam jiné hráče,“ popisuje Tököly.

Rapotín má posily z divize, Olešnice, Rakouska a další. Odešla jednička

„Je dost zkušený, aby i bez přípravy naskočil do zápasů. Myslím, že mu herní vytížení chybět nebude,“ dodal.

Během přípravy pak tým přišel také o zraněného Martina Skalského. „Bylo to zbytečné, že mu soupeř šlápl na nohu. Ale měl by začít trénovat. Jinak nemáme žádné velké problémy,“ řekl ke zdravotnímu stavu kouč.

Z týmu mu nikdo neodešel, přišel pouze ofenzivní Jakub Slatinský ze Sigmy Olomouc, který podzim strávil v Kozlovicích.

S dvanácti inkasovanými brankami se pak Šumperk může pyšnit nejlepší defenzivou v soutěži. „Budeme chtít hrát pořád stejně. Defenzivu máme dobrou, ale také kluci do ofenzivy jsou šikovní. Měli jsme hodně šancí a snad už jsou kluci vyhraní, aby je proměňovali,“ pousmál se Tököly. „Může se to otočit, můžeme dávat hodně gólů i je dostávat,“ dodal.

A ač je tým třetí, tak žádné přehnané ambice nemá. Tabulka je totiž velice vyrovnaná a na sedmé místo má náskok pouhých dvou bodů, na deváté pak body čtyři.

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

„Nedáváme si žádné velké cíle. Chtěli bychom skončit do pátého místa, ale není tam podmínka, že bychom měli postoupit. Chceme hrát nahoře, ale týmy okolo nás jsou kvalitní. popravdě nevěřím, že bychom měli být první,“ smál se upřímně Tököly.

„Důležité je, abychom se prezentovali slušným fotbalem, předváděli ho hlavně doma a přivezli něco z venku. Hodně dělá psychika, za mě je ale mančaft dobře připravený,“ uzavřel.