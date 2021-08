A zatímco v první půli dokázali domácí hráči se svým zkušenějším protivníkem ještě držet krok, po přestávce na hřišti zcela propadli.

Slezané se rychle ujali vedení, když otevřeli skóre hned ve 2. minutě zápasu. V dalším průběhu pak měli sice územní převahu, ale jen po šestnáctku a bez výraznějších šancí.

Naopak Šumperk dokázal chvíli před půlkou nebezpečně zahrozit, jenže pokus Lavroviče vytáhl třinecký gólman nad břevno.

Druhé dějství následně hosté zcela ovládli. Krátce po příchodu ze šaten po rohovém kopu nejprve navýšili svůj náskok, aby si poté otevřeli na šumperském trávníku doslova střelnici a domácí konto zatížili dalšími pěti góly.

Při těchto situacích již procházeli třinečtí fotbalisté šumperskou defenzivou doslova jako nůž máslem. Konečným výsledkem tak jistě hosté potěšili skupinku svých tří věrných fanoušků, která na středeční pohárové střetnutí dorazila a celou dobu neúnavně povzbuzovala.

„Věděli jsme, že Šumperk bude v první půli nepříjemný a dokud mu vydrží síly, tak bude kousat, to se potvrdilo. Pak domácí odpadli a druhá část už byla zcela v naší režii,“ prozradil trenér Třince František Straka.

„Bylo to i tím, že jsme změnili styl hry, snažili jsme se rychle napadat, hrát aktivně a nakonec ten rozdíl v kvalitě tam byl znát. Dařily se nám dnes také standardky a konečně jsme se prosadili i střelecky. Těch sedm gólů určitě našim klukům zvedne sebevědomí,“ doplnil legendární český kouč.

„Je velká škoda, že jsme inkasovali hned na začátku zápasu, ale potom jsme se soupeřem dokázali držet tempo hry. Hráli jsme však bez míče, což nás stálo spoustu sil, ale dokázali jsme to do poločasu ustát a soupeře do žádných šancí nepouštěli,“ přidal své postřehy trenér domácích Zdeněk Opravil.

„Ale zase jsme viděli, že když hrajeme proti kvalitnímu mužstvu z vyšší soutěže, tak máme plno ztrát a je pro nás fyzicky náročné získávat balón zpět,“ uvedl dále Zdeněk Opravil, jenž v průběhu druhé části razantně prostřídal a na plac poslal řadu mladíků, aby pošetřil své klíčové hráče pro nedělní divizní duel se Vsetínem.

„Hodně jsme omladili, s přibývajícím časem jsme nestíhali rychlostně a v osobních soubojích a Třinec nás potrestal. Nezbývá tak, než pogratulovat soupeři k postupu,“ dodal šumperský kouč.

FK Šumperk – FK Fotbal Třinec 0:7 (0:1)

Branky: 2. a 77. Juřena, 50. Javůrek, 71. Omasta, 79. a 80. Kania, 84. Puchel. Diváci: 450.

Šumperk: Pitron – Jurásek, Smrž, Purzitidis, Kováč – Linet, Lavrovič, Strnad – Ostrovka, Podhorný, Malacka. Střídali: Bouchal, Dostál, Žák, Musílek, Liďák. Trenér: Zdeněk Opravil.