„Později jsme začali čistě z ekonomických důvodů, protože kdybychom trénovali, tak už bychom museli proplácet cestování a dávat hráčům nějaké odměny,“ prozradil předseda klubu Ladislav Šabo.

Předtím měli svěřenci Zdeňka Opravila individuální plány a z vlastní iniciativy se scházeli i mezi sebou.

„Na jednom takovém tréninku jsem s nimi i byl,“ pokračuje Šabo.

To, jak se udržovali v kondici, si kouč Opravil ověřil ve středu jednoduchým testem na fyzickou kondici. „Vím z vlastní zkušenosti, že když člověk něco dělá sám, tak to není ono,“ přidal svůj názor trenér Opravil

I přes pozdější začátek bude mít celek z podhůří Jeseníků dostatek času připravit se na první mistrovské utkání.

„Příprava bude dlouhá a zatím ani nevíme, kdy přesně se začne. Vždycky to bylo první nebo druhý týden v srpnu. Jestli to tak bude i letos, to se uvidí,“ řekl k situaci Opravil.

V klubu si pochvalují, že všechny posily, které měly přijít v zimě, přislíbily, že chtějí pokračovat. Navíc se od prvního tréninku přípravy k týmu připojili i Petr Linet z Velkých Losin a Vojtěch Cikryt, který naposledy působil v Mohelnici.

„Jsou tady v uvozovkách na zkoušce, ale Peťu Lineta známe a je to výborný fotbalista a myslím si, že i Vojta se prosadí,“ věří šumperský trenér.

Příležitost pro mladé

Postupem času by je měl následovat i navrátilec z hostování Lucas Andoniu.

Společně s nimi se s muži zapojí i dva dorostenci Liďák s Žákem.

„Jsou to kluci, kteří můžou hrát ještě za mládežnické kategorie, ale chceme jim dát příležitost, aby se o místo porvali. Naše priorita ale bude atakovat s dorostem co nejvyšší příčky, takže jim to nechceme rozbít,“ osvětlil Šabo. Na papíře tak bude mít dvanáctý celek uplynulé sezony pětadvacet hráčů.

Zatím však nemůže počítat s trojicí zraněných Dostálem, Podhorným a Bernardem. „Pavel Dostál měl něco se srdcem a další dva měli jít na operaci s kolenem, které jim ale kvůli koronaviru byly zrušeny, takže nevíme, jak moc s nimi můžeme počítat,“ přiblížil stav fotbalistů kouč.

Stavěli si domy, teď je potřeba trénovat

Ten nachystal tréninkový plán na čtyři tréninky za týden a už bez jakékoliv dovolené.

„Pojedeme normálně až do prvního mistráku. Je tady hodně kluků, kteří staví barák a čekají rodinu, takže si v tom období mohli na těch barácích něco udělat. Teď už je zase čase věnovat se fotbalu, aby se neopakovalo to, co v posledních letech, kdy se hrálo o záchranu. Naopak chceme hrát nahoře a věřím, že se nestane, že by někdo někam odjel,“ očekává Zdeněk Opravil.

První měsíc by se měli věnovat hlavně dynamické síle a vytrvalosti. „V tomto ohledu dlouhodobě spolupracujeme s Tondou Kurečkou, který by se měl postarat o to, aby byli kluci dobře připraveni. K tomu budeme chodit samozřejmě na hřiště. Já jsem hlavně rád, že nás je tolik, protože trénink vypadá jinak když je na něm dvacet hráčů, než když jich je tam jen osm nebo deset,“ pokračuje Opravil.

V červenci už bude vše soustředit na herní kondici a stránku: „Víme, co chceme hrát, ale přišli nám noví hráči, tak se potřebujeme sehrát a všechno vypilovat.“

Proto za celou přípravu sehraje jeho mančaft spoustu přípravných utkání, ve kterých si bude moci všechno a všechny vyzkoušet.

Přípravné zápasy

12. 6. (17.30): Lanškroun – Šumperk

19. 6. (17.00): Uničov – Šumperk

27. 6. (10.00): Šumperk – Rapotín

4. 7. (10.00): Šumperk – Velké Losiny

11. 7. (10.00): Letohrad – Šumperk

18. 7 (10.00): Šumperk – Sigma U18

21. 7. (17.00): Šumperk – Sigma U18

25. 7. (10.30): Šumperk – Ústí nad Orlicí