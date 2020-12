Oficiální příprava týmu na jaro pak odstartuje, pokud tedy znovu nedojde k nějakým omezením, hned na začátku ledna.

„V těch předepsaných skupinách to docela zvládáme, ale už se všichni samozřejmě těšíme, že po čtvrtečním uvolnění můžeme zase trénovat normálně. Scházet se budeme i nadále každé úterý a pátek až do dvacátého prosince,“ nastínil aktuální program mužstva šumperský trenér Zdeněk Opravil.

„Zatím je to všechno hlavně na udržení kondice, a abychom měli kontakt s balónem. Dokonce jsou v plánu i dva přátelské zápasy,“ doplňuje kouč Šumperku.

Příští víkend by se jeho svěřenci s velkou pravděpodobností měli střetnout s třetiligovým Uničovem na jeho hřišti. Na tento pátek je v jednání domácí souboj s béčkem olomoucké Sigmy.

V aktuální prosincové přípravě má divizní Šumperk na zkoušku i několik nových hráčů a také hlásí pár návratů z marodky.

„Začali s námi trénovat David Jurka a Vojtěch Simon, kteří byli během podzimu na hostování v sousedním Rapotíně. Teď dostanou možnost poprat se o místo,“ prozradil Zdeněk Opravil.

Zcela novou tváří je záložník Michal Procházka, jenž naposledy hrál I. B třídu za Mikulovice. Zkušený borec však má i třetiligové zkušenosti, když v minulosti dlouho působil ve Dvoře Králové a krátce se objevil také v Kolíně.

Šumperk poté zkouší i oskavského kanonýra Pavla Nováka, který v letošním okresním přeboru nasázel během deseti utkání třiadvacet gólů. Pověst střelce však potvrzoval i v kraji, v době kdy nastupoval za Medlov.

„V Šumperku prošel mládeží, hrával tady do dorostu a potom se vrátil do Oskavy. Chceme mu dát šanci, je to kvalitní fotbalista, který si rozumí s míčem, jen bude muset teď pořádně potrénovat,“ konstatoval lodivod Šumperku.

„Máme v hledáčku ještě jednoho hráče do defenzivy, ale jméno zatím nemohu prozradit. Chtěli bychom však hlavně posílit útok,“ přeje si Zdeněk Opravil.

Po dlouhé pauze se do kádru vrací i uzdravení Pavel Dostál a Miroslav Podhorný. A pokud doženou tréninkové manko, oba by měli patřit do základní sestavy.

„A hlavně doufám, že se s Uničovem domluvíme na pokračování Patrika Strnada. Jestli u nás zůstane, byl by opravdu velká posila,“ uvedl na závěrem Zdeněk Opravil.