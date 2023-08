Fotbalisté Šumperku hlásí velkou ztrátu. Kapitán a pilíř obrany Paris Purzitidis odešel. Přesto dokázali svěřenci Pavla Tökölyho díky dobré druhé půli vyhrát v Hlubině 3:0.

Paris Purzitidis (v modrém) | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Ještě před víkendovým kolem přišel divizní Šumperk o jednoho z klíčových hráčů. Kapitán Paris Purzitidis zamířil do HFK Olomouc.

„Byl to samozřejmě důležitý hráč, ale zatím nepoznám, jestli to bude ztráta, to ukáží až další zápasy. Odešel z pracovních důvodů, vyhrál nejlepšího holiče v České republice a zjistil, že je zván na různé akce o víkendech. Říkal, že by asi šest zápasů nestihl, tak jsme se shodli, že to nemá cenu, aby hrál, když přijde a potom tam byl někdo jiný,“ přiblížil šumperský trenér.

I bez něj však Šumperk udržel ve druhém kole divize F na půdě Hlubiny čisté konto. A díky třem zásahům ve druhé polovině jasně vyhrál.

První branku dal po standardní situaci hlavou Marek Smrž, následně Patrik Strnad zakončil přesně z úhlu a třetí branku nachystal Miloš Šidlík před prázdnou Evženu Ostrovkovi.

„U Patrika už jsem byl naštvaný, protože mu nevyšla klička brankáři, naštěstí to tam pěkně trefil,“ smál se Pavel Tököly.

„Celkově jsme hráli zodpovědně a výborně vzadu. Vytvořili jsme si asi čtyři šance a tři proměnili,“ hodnotil.

Soupeř měl dvě velké příležitosti, jedna z nich skončila na tyči. „Neřekl bych, že jsme byli lepší. Hlubina se snažila hrát, ale my jsme měli více šancí, na které jsme si chytře počkali,“ pokračoval hostující kouč.

Šumperk tak má po výhře 3:0 po dvou kolech čtyři body. „Nikdy nejsem spokojený, mohlo jich být šest. Je to ale určitě lepší než minulý rok,“ připomněl Tököly, že tehdy přebíral tým po pátém kole bez jediného bodu.

V dalším kole by měl Šumperk změřit síly s týmem Řepiště, je však otázka, zda k utkání dojde vzhledem k problémům v tamním klubu. O víkendu Řepiště vůbec nehrálo s Břidličnou, v týdnu pak k utkání MOL Cupu s druholigovým Prostějovem nastoupilo béčko, které hraje III. třídu a prohrálo 0:26.

TJ Unie Hlubina - FK Šumperk 0:3 (0:0)

Branky: 52. Smrž, 54. Strnad, 70. Ostrovka.

Rozhodčí: Proske - Banot, Sklář. ŽK: Tomek - Kreizl, Nízký. Diváci: 180.

Šumperk: Kreizl - Ostrovka, Smrž, Šidlík (80. Morong), Skalský (85. Stašák), Linet, Antl, Nováček, Liďák (59. Ostrokon), Elšík (59. Nízký), Strnad. Trenér: Pavel Tököly.