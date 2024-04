Fotbalisté Jeseníku prohráli v divizi F s vedoucí Hlubinou 0:3. Všechno začalo rychlou inkasovanou brankou. Také další dvě inkasovali ještě v první půli a stále čekají na první jarní výhru.

FK Jeseník - TJ Unie Hlubina | Foto: FK Jeseník

Minulý víkend fotbalisté Jeseníku nehráli, jejich duel v Havířově byl kvůli počasí odložen. O tom uplynulém je čekal nejtěžší možný soupeř. A šlo to vidět hned od začátku, když už v páté minutě svěřenci Svatoslava Valenty poprvé inkasovali. Do konce první půle je hosté potrestali ještě dvakrát.

„Bylo to utkání proti velkému favoritovi. Neměli jsme co ztratit. Změnili jsme rozestavení, chtěli jsme si osvojit některé věci do dalších zápasů a mít variabilitu. V prvním poločase to kluci zvládli herně velmi dobře, ale třikrát jsme inkasovali ze standardky. Nebyla to vina součinnostních věci, ale individuální chyby. Nejsme zodpovědní a snad jsem nezažil, abychom dostali dva góly po rohu a jeden z přímáku,“ hodnotil jesenický kouč.

„První gól také zápas hodně ovlivnil, protože v takovém zápase potřebujete, aby vám věci vycházely. Kdyby to bylo delší dobu remízové, mohl by soupeř být nervózní, ale takhle neměl proč. Úvodní branka nás srazila, přestože jsme do toho jinak nevstoupili špatně. Měli jsme tam zajímavé akce a na šance byl první poločas vyrovnaný,“ pokračoval Valenta.

Po změně stran už se ale domácí Jeseník na žádný odpor nezmohl. „Hlubina si to zkušeně pohlídala a my jsme už běhali bez míče,“ viděl trenér.

Jeseník tak pod ním čeká už sedm zápasů na vítězství, získal v nich pouze dva body a bojuje o záchranu. Je předposlední, na třinácté Řepiště ztrácí dva body, ale má utkání k dobru. Právě v Řepišti se představí v dalším kole. „Pro nás už bude klíčový každý zápas až do konce sezony,“ ví Valenta.

FK Jeseník - TJ Unie Hlubina 0:3 (0:3)

Branky: 5. Sasko, 39. Badalyan, 45+2. Förster.

Rozhodčí: Labaš - Vejtasa, Votava. ŽK: Cekuras, Červeňák, Grulich, Krézek - Frébort, Vykopal. Diváci: 220.

Jeseník: Kružík – Cekuras, Macura, Sytař (66. Vaněk) – Mar.Bráblík (75. Tulis), Pechoušek (46. Planý), Krézek, Grulich, Bouchal – Červeňák (46. Mich.Bráblík), Kysela (46. Bříza).