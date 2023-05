Přestože naskočil o víkendu v divizi proti Novým Sadům až od začátku druhého poločasu, dokázal šumperský záložník Petr Linet do osudu nedělního krajského derby výrazně promluvit.

Petr Linet | Foto: Deník/Miroslav Pergl

I díky jeho dvěma přesným zásahům nakonec mohli domácí fotbalisté po parádním obratu z 0:2 slavit tříbodový zisk za výhru 3:2.

Svou první trefou nejprve snížil náskok soupeře a později vyrovnal z penalty. V zápase měl navíc nakročeno k hattricku, když ještě předtím spálil vyloženou šanci.

Petře, jak hodnotíte nedělní zápas s Novými Sady?

S takovým obratem můžeme být opravdu spokojení. Utkání jsme všichni hodně prožívali a myslím si, že ukázalo sílu našeho týmu. Soupeř vedl už o dva góly, přesto jsme se nevzdali a dokázali výsledek otočit. Radost je obrovská, protože s Novými Sady pokaždé cítíme rivalitu, je to derby a snad ještě nikdy jsme je neporazili. Cítíme i satisfakci za minulý zápas, který jsme na hřišti tohoto soupeře vysoko prohráli.

Jako divákovi mi přišlo nedělní střetnutí možná až příliš vyhrocené. Řada ostrých soubojů, diskuze s rozhodčími, červená karta pro hosty, penalta… Jak jste utkání viděl z pozice hráče na hřišti?

Čekal jsem, že ten zápas bude vyhrocený. Pokaždé, když jsme proti nim hráli, tak tam bylo hodně emocí a strkanic. I když od hráčů, u kterých jsem čekal, že budou divočit, tak byli tentokrát v klidu a snažili se soustředit na sebe, což nám naopak chvíli trochu chybělo. Když jsme prohrávali, zbytečně jsme se hádali, ale naštěstí se potom uklidnili a utkání pro nás dopadlo dobře.

Osobně musíte být spokojený, dva vstřelené góly a k tomu výhra ve skoro ztraceném zápase.

Za výhru jsem rád. Motivace porazit Nové Sady byla obrovská. Pro mě sice bylo obtížené naskočit do hry, když prohráváte nula dva, ale vývoj druhé půle směřoval k tomu, že bychom duel mohli zvládnout. A že jsem dal ty dva góly, to je pěkné, ale klidně je mohl dát i někdo jiný, důležité jsou tři body.

Bylo předem dané, že půjdete kopat již zmíněnou penaltu?

Tyto situace u nás většinou zahrává Patrik Strnad, ale v ten moment jsem si hodně věřil a domluvili jsme se, že půjdu kopat já. Musím mu poděkovat, že mě pustil a naštěstí to dobře dopadlo (úsměv).

V zápase jste byl i blízko hattricku. Nemrzí vás zahozená šance, konkrétně přestřelená brána z vyložené pozice.

Toho dost lituji. V ten moment jsem si na hřišti tu akci ani pořádně neuvědomil, ale když jsem se zpětně díval na video, tohle jsem měl proměnit a mohl být hattrick. I když na druhou stranu, alespoň nemusím platit pokutu do kabiny (smích).

Co říkáte na současnou sérii Šumperku, který už šestkrát za sebou neprohrál?

Na podzim se nám nedařilo, sebevědomí nám srážely smolné porážky, ale teď je v kabině úplně jiná nálada. Hodně nám pomohli i kluci, kteří přišli na jaro. Během tréninků se snažíme hecovat, děláme různé srandy, zapojuje se do toho i trenér, zkrátka máme týmového ducha, což bylo asi nejlépe vidět právě proti Novým Sadům, když jsme dali rozhodující třetí branku. To byla fakt eufórie, jak jsme na sebe všichni naskákali u rohového praporku.

Jako tým jste si užili i děkovačku s diváky, která byla tentokrát hodně spontánní.

To jsem v Šumperku dlouho nezažil. Bylo cítit, že diváci na tribunách utkání prožívají společně s námi, ta podpora byla znát, věřili nám, za což jim moc děkujeme. O radost z výhry jsme se tak chtěli společně podělit. Většinou chodíme pozdravit fanoušky do rohu u časomíry, jenže tentokrát pršelo, tak jsme přišli pod tribunu a ke kiosku, abychom všem zatleskali.

V Šumperku jste letos zkraje jara nastoupil i za béčko v okresním přeboru proti Novému Malínu. Jak to vzniklo?

Na podzim jsem měl už druhou operaci ramene, takže v přípravě jsem toho moc neodehrál, trenér mě šetřil, abych se nezranil. V áčku pak sestava byla daná, proto jsem se domluvil, že se půjdu rozehrát do béčka. Navíc to bylo v derby proti sousednímu Malínu a povedlo se nám vyhrát.

A také v tomto střetnutí se vám povedlo dvakrát skórovat…

Z toho jsem měl velkou radost, i když plno dalších šancí jsem nedal. Hrálo se v sobotu a věděl jsem, že od den později v divizi nebudu v základní sestavě, takže to pro mě bylo určitě dobré zpestření. Jenže v neděli se potom zranil Miloš Šidlík asi v patnácté minutě a musel jsem do hry. Takže to byl docela náročný víkend (úsměv). Sobota vyšla skvěle, bohužel divizní neděle už tak povedená nebyla, protože zápas se Vsetínem jsme prohráli.