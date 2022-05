„Naposledy jsem dal hattrick možná ještě v sedmičkovém fotbale na malé branky. Na velkém hřišti se mně tři góly povedly poprvé v kariéře,“ přiznal na úvod se smíchem Marek Hausknecht, jehož počin rozhodně nezůstane v Šumperku bez odezvy.

„No, spoluhráči se hned po zápase připomněli, že mě to bude něco stát a musím přispět do kasičky,“ doplňuje dále záložník, jenž přišel do mužstva (společně s Filipem Twardzikem) těsně před startem jara ze Sigmy Olomouc.

A své šumperské angažmá v divizi si zatím nemůže vynachválit. Týmu se daří a on sám přispěl do statistik už celkem čtyřmi přesnými zásahy.

„V Šumperku mě fotbal opravdu baví, jsem tady spokojený. V kabině je super parta, i všichni lidé okolo klubu jsou strašně fajn. A především hraji zápasy, dostávám prostor na hřišti, k tomu se nám daří pravidelně bodovat, takže si rozhodně nemůžu stěžovat,“ nešetří superlativy na adresu svého současného zaměstnavatele jedenadvacetiletý fotbalista, jenž podzim strávil v barvách druholigového Prostějova.

Na Hané se mu však ve vyšší soutěži příliš nevedlo a moc toho neodehrál, i proto je nyní vděčný za šanci v divizním Šumperku, pro který je opravdu vítanou posilou.

„Druhá liga má samozřejmě větší kvalitu než divize. Zkrátka jsem se tam nechytil. Šanci jsem dostal jenom ze začátku, bohužel ty zápasy mně příliš nevyšly a potom už bylo těžké se do sestavy vrátit. Ale mohu si za to sám, moje výkony nebyly ideální, abych měl víc času na hřišti,“ přiznal otevřeně Marek Hausknecht.

A jak i přes krátkou zkušenost hodnotí rozdíl mezi druholigovým a divizním fotbalem?

„Ve druhé lize je více kvalitních a hlavně zkušenějších hráčů, fotbal je tam hodně svázán taktikou. I když třeba důrazem jsou si obě soutěže relativně podobné,“ porovnává šumperský záložník, jehož přesun z Prostějova přes zálohu Sigmy se následně zrealizoval jen chvíli před koncem přestupního období.

„Trénoval jsem normálně s béčkem Olomouce a vypadalo to, že tam i zůstanu, ale nebyl bych asi tolik vytížený. A když potom přišla nabídka, že je možnost odejít do Šumperku, rozehrát se a dostat více příležitostí, tak jsem neváhal. Každopádně je lepší hrát pravidelně zápasy, než vysedávat na lavičce,“ říká Marek Hausknecht, pro kterého je tak klub z podhůří Jeseníků solidní šancí, jak ukázat svoje fotbalové možnosti.

„Časem bych se chtěl posunout do vyšších fotbalových pater, ale určitě neberu Šumperk tak, že bych zde byl za trest a jen ty zápasy tady nějak odehrál. Chci týmu svými výkony maximálně pomoct k posunu v tabulce, prostě klubu vrátit jeho důvěru. Každý zápas se snažím hrát na sto procent, jako kdyby to byla liga,“ doplnil závěrem.