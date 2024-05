Před víkendovým soubojem mělo Řepiště dvoubodový náskok na Jeseník. Jenže jeseničtí fotbalisté klíčový mač hrubě nezvládli. A to od samotného začátku. První branku totiž inkasovali už po dvaceti vteřinách.

„Byla tam individuální chyba. Dostali jsme se pod tlak, levý obránce šel do nesmyslného skluzu, čímž se vyřadil ze hry. Pak přišel míč do vápna a střela z pěti metrů,“ popisoval trenér Jeseníku Svatoslav Valenta.

„Tenhle gól ovlivnil zápas hodně, protože jsme do toho chtěli nějak vstoupit, ale nepohlídali jsme si začátek. U nás je to navíc tak, že výkon hlavně po mentální stránce padá s inkasovanou brankou,“ pokračoval.

Po čtvrt hodině přišel druhý gól Řepiště krásnou střelou z dvaadvaceti metrů. Ve 20. minutě vykřesal naději snížením Červeňák, ale Jeseník si žádný tlak k vyrovnání nevytvořil, naopak ještě do poločasu inkasoval.

„Třetí gól nás zlomil, možná jsme chvilku cítili, že bychom mohli vyrovnat, ale celkově jsme ve hře o to nebyli. Soupeře jsme nezatlačili. Fotbal se rozhoduje v šestnáctkách a tam jsme byli slabí,“ hodnotil kouč, který tým převzal v zimní přestávce.

Po změně stran zasadili domácí Jeseníku ještě dva údery a bylo to 5:1. „Od nás špatný výkon, od soupeře velmi dobrý. Když se to sečte, je z toho takový výsledek. Bylo tam několik chyb. Ukazuje se, že někteří mladší hráči nejsou úplně dobře nachystaní na zápas po mentální stránce. Může nám šest, sedm hráčů zahrát relativně dobře. Když nám ale tři zahrají katastrofálně, tak to pak v týmových sportech nefunguje. Máme nevyrovnané individuální výkony,“ říká Valenta.

Brankářské změny

Jeseníku k prvnímu jarnímu vítězství a celkově také prvnímu pod tímto koučem nepomohla ani změna mezi třemi tyčemi. Z posledních tří zápasů chytal pokaždé někdo jiný. Jan Vajda, následně Dominik Kružík a nyní nejzkušenější z trojice Jiří Červenka.

„Bylo to plánované. Chtěli jsme tam dát zkušenost a nechat mladé gólmany odpočinout. Není jednoduché chytat zápasy, když se prohrává a hrne se to na ně. Také udělali občas nějakou chybu. Jsme rádi, že jsme to udělali a tenhle zápas nechytal některý z mladých. Teď to ale budeme chtít zase stabilizovat,“ prozradil Valenta.

Jak z toho ven?

Osm zápasů v řadě tak už čeká Jeseník na vítězství a pokud si chce zachovat příslušnost ve čtvrté nejvyšší soutěži, tak musí zabrat. V tabulce je totiž už předposlední.

„Je to problém, už je pod námi jen Břidličná. Byl to zápas o šest bodů. Více než výsledek je pro mě problém výkon, chtěli jsme se totiž odrazit do dalších zápasů a zlomit sezonu. Pořád máme sedm kol,“ zůstává pozitivní Valenta.

Už ve středu to může Jeseník zlomit, protože má na programu dohrávku v Havířově. „Jediná cesta je dát se zdravotně a psychicky dohromady a poctivě trénovat. Nikdo jiný to za nás nevykope. Do Havířova jedeme bojovat,“ uzavřel Svatoslav Valenta.

TJ Řepiště - FK Jeseník 5:1 (3:1)

Branky: 39. a 60. Lörincz, 1. Macej, 16. Mieszek, 72. vlastní Cundrla - 20. Červeňák.

Rozhodčí: Kaloč - Potiorek, Mankovecký. ŽK: Lörincz, Leixner - Červenka, Cekuras, Macura. Diváci: 120.

Jeseník: Červenka - Cekuras, Macura, Ma. Bráblík, Bouchal (54. Grulich), Cundrla, Krézek, Kysela, Planý (85. Tulis), Vaněk (54. Bříza), Červeňák (77. Mi. Bráblík). Trenér: Svatoslav Valenta.