Fotbalisté Jeseníku remizovali na půdě Frenštátu 1:1. A to i přesto, že od 40. minuty hráli v deseti bez vyloučeného brankáře Vajdy.

FK Jeseník, MFK Havířov | Foto: FK Jeseník

„Horkotěžko jsme mužstvo skládali. Kabinou proběhla nějaká viróza a jeli jsme pouze s dvanácti lidmi do pole, čímž jsme byli limitovaní. Nic to neměnilo na tom, že jsme jeli k utkání s cílem bodovat,“ řekl na úvod trenér Jeseníku Libor Sláma.

Domácí Frenštát hrozil hlavně po centrech, jelikož měl výškovou převahu. Ale úvodní trefu zaznamenal Jeseník. Ve 35. minutě se uvolnil na rohu šestnáctky Zelina a uklidil míč na zadní tyč. „Krásná fotbalová věc,“ usmíval se kouč.

Jenže radost moc dlouho nevydržela. Ve 40. minutě dal krátkou malou domů brankáři Vajdovi Bráblík a jesenický gólman viděl po faulu červenou kartu. Ze hry tak musel ofenzivní záložník Furik a mezi tři tyče náhradní brankář Kružík.

Šumperk dominoval, Vratimovu dal bůra. Pak rozdal dárkové koše

„Byla to pro něj křest ohněm, protože se kopala standardka z osmnácti metrů navíc proti slunku. Ale tím zákrokem se chytil,“ popisoval Sláma.

Čtyři minuty po změně stran ale bylo vyrovnáno po rohovém kopu, kde Jeseník neuhlídal Bednáře. „Chtěli jsme co nejdéle udržet vedení, aby domácí znervózněli. To se nám ale nepovedlo. Po inkasované brance to vypadalo vše špatně, ale po deseti minutách jsme se semkli a bránili remízu,“ hodnotil trenér.

Jeho svěřenci dokonce v deseti ještě dvakrát zahrozili. Jednou z brejku a poté trefil Bouchal z přímého kopu břevno. Domácí se také tlačili za obratem, hrozili po centrech, ale branka už nepadla.

„Předvedli jsme heroický výkon a musím tým pochválit,“ uzavřel Libor Sláma.

SK Beskyd Frenštát p./R. - FK Jeseník 1:1 (0:1)

Branky: 49. Bednář – 35. Zelina.

Rozhodčí: Páral - Tomanec, Tvardek. ŽK: Pyclík, Macík - Pechoušek, Zelinka. ČK: 40. Vajda. Diváci: 241.

Jeseník: Vajda – Mar.Bráblík, Pechoušek, Janíček, Bouchal – Grulich (85. Pavlík Nguyen), Cundrla, Zelinka, Furik (40. Kružík), Vaněk (64. Mich. Bráblík) – Červeňák. Trenér: Libor Sláma.