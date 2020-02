Domácí pak nezvládli hlavně první poločas, kdy protivníka pustili do rozhodujícího trháku, který mu pak vlastně sami nabídli.

„Je to pořád dokola, soupeř si ani nemusí připravit nějaké šance, my je nabízíme sami po úplně fatálních hrubkách, nad tím by se měli hráči zamyslet. Navíc dnes už jsme složení sestavy směřovali k mistrovským zápasům, tomu měl odpovídat i výkon. O to více mě pak tyto minely trápí, v soutěži na to můžeme těžce doplatit. K tomu jsme si do přestávky nevytvořili jedinou vážnější šanci,“ konstatoval smutně kouč Šumperku Zdeněk Opravil.

Až postupem druhé půle si jeho svěřenci vytvořili územní převahu, měli řadu rohových kopů a několik doslova tutových šancí, leč s koncovkou si znovu moc nepotykali.

„Chybí nám větší klid a rozvaha při zakončení, většinou jsme jenom napálili gólmana či přestřelili bránu, chybí tam přesnější zpracování směrem do šestnáctky, špatně řešíme finální situace, zavřeme oči a chceme to narvat do brány. Klukům určitě nelze upřít snahu a bojovnost, ale dnes to zkrátka nebylo ono, ta fotbalovost tam chyběla,“ dodal lodivod Šumperku.

O dva domácí góly se nakonec ve druhém dějství postaral tradiční střelec Jan Nimrichtr a Stanislav Sadil, který je v týmu na zkoušku ze sousedního Bludova.

FK Šumperk – FK Letohrad 2:4 (0:3)

Branky Šumperku: Sadil, Nimrichtr.

Šumperk: Toman – Zrník, Smrž, Španihel, Nízký – Kováč, Lavrovič, Jurásek – Tran, Nimrichtr, Michal Sitta. Střídali: Kreizl, Ostrovka, Olejník, Bernard, Barčík, Žák, Sadil. Trenér: Zdeněk Opravil.