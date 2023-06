Sice většina týmů z Olomouckého kraje hraje divizi E. Stejně tomu bylo v minulých sezonách také v případě Šumperku. V nové sezoně se ale tým přesune do skupiny F.

Fotbalisté FK Šumperk, ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Moravské divize se od nového ročníku rozšiřují na 16 účastníků a vzhledem k geografické vzdálenosti má Šumperk blíže k soupeřům v divizi F. Zde hrají převážně celky z Moravskoslezského kraje. Nově sem přibude také postupující vítěz z olomouckého krajského přeboru Jeseník, s nímž tak Šumperk poměří síly.

„Nějak jsme to neřešili. Řekli jsme si i, že je pro nás skupina F lepší, protože je tam Jeseník, Bruntál, Rýmařov, Krnov, Břidličná, což jsou dojezdově dobré destinace. Dlouho jsme s těmito týmy nehráli, s některými v oficiální soutěži vůbec a těšíme se na to. Dlouho to nehrály takové týmy, že je to pro nás kilometrově přívětivější varianta,“ okomentoval předseda FK Šumperk Ladislav Šabo.

Naopak divizi E rozšíří druhý postupující z olomouckého krajského přeboru Kostelec na Hané.

Složení divize E: Kozlovice, Slavičín, HFK Olomouc, Všechovice, Vsetín, Holešov, Skaštice, Bzenec, Nové Sady, Přerov, Šternberk, Baťov, Nový Jíčín (přesun z divize F), Valašské Meziříčí (přesun z divize F), Kostelec na Hané (nováček), Strání (nováček).

Složení divize F: Vítkovice (sestup z MSFL), Opava B, Bruntál, Hlubina, Břidličná, Bohumín, Frenštát pod Radhoštěm, Rýmařov, Bílovec, Havířov, Polanka, Krnov, Šumperk (přesun z divize E), Řepiště (nováček), Jeseník (nováček), Vratimov (nováček)