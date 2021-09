V minulém ročníku odehrál Bala pod trenérem Šustrem 23 zápasů, ale s příchodem nového kouče Jiřího Jarošíka věděl, že se jeho role může změnit. „Cítil jsem, že to není takové, jako za minulého trenéra. Ale to tak někdy je, takže jsem se snažil neventilovat to ven a nepřipouštět si to,“ potvrdil čtyřiadvacetiletý stoper, že vztahy mezi ním a koučem pravděpodobně nejsou nejrůžovější.

A hned v prvním kole proti Příbrami zůstal na lavičce. Následně se však do sestavy prokousal a odehrál čtyři celé zápasy. Osudným se mu stalo derby ve Vyškově, kde Prostějov schytal debakl 0:4. Bala se podepsal pod dvě obdržené branky a v 70. minutě střídal.

„Z toho asi vyplynul ten můj konec v týmu,“ přemítal. Právě výkony a přístup byly důvody odchodu, které zmínil kouč Jiří Jarošík. „Přitom po zápasech proti Třinci a Brnu mě všichni plácali po zádech, že jsem byl nejlepší na hřišti. A přístup? Když to říká pan trenér, tak je to asi pravda, ale myslím, že jsem trénoval kvalitně a kdo mě zná, tak ví, že bych nevypustil jediný trénink,“ diví se Bala.

Potom mu sportovní ředitel klubu Ladislav Dudík oznámil, že s ním v kádru nepočítají a má si najít tým na hostování. „Byl to pro mě šok, protože jsem odehrál devadesát procent času a kluci, kteří chodili na lavičku nebo tribunu tam zůstali,“ svěřil se. „Mrzí mě, že mi to neřekli trenéři, ale musel to udělat pan Dudík. Naopak jsem si naivně myslel, že se mě vedení zastane,“ dodal.

Informaci dostal tři dny před koncem přestupního období, a tak mnoho možností neměl. „Na angažmá ve druhé lize nebo jiné profi soutěži bylo málo času, většina týmů měla uzavřené kádry,“ byl si vědom.

Nakonec zvolil třetiligový Uničov, odkud se do Prostějova před rokem vydal. „Za to jsem strašně rád. Mám s panem Nezvalem i trenérem Žmolíkem nadstandardní vztahy. Měl jsem ještě jiné nabídky ze třetí ligy, ale ty mi nedávaly smysl. Věděl jsem, že v Uničově se kvalitně trénuje,“ hodnotil.

Zatím však ve dvou duelech MSFL neodehrál ani minutu. „Jsem v situaci, kdy si na šanci musím počkat, ale to je to nejmenší, co mě teď štve,“ pokračoval.

Přitom ještě před půl rokem měl nabídku z Opavy, která se pokoušela zachránit v nejvyšší soutěži. „Prostějov mě nepustil, respektoval jsem to a takhle to po půl roce dopadlo,“ smutnil.

Nyní se tak pokusí vrátit do profesionálního fotbalu v Uničově. „Neberu to tak, že začínám od nuly, jsem v Uničově rád s fantastickými kluky, kteří mě do druhé ligy nastartovali, jestli to bude restart kariéry, to se teprve uvidí. Jsem v Prostějově domluvený, že se tam v zimě vrátím, pokud tam bude jiný trenér. Všechno zlé může být k něčemu dobré. V Uničově jsem nadmíru spokojený, navíc můžu chodit ve volnu i do práce,“ popisoval Bala.

„Po této zkušenosti už mám ale na fotbal jiný pohled než kdysi,“ uzavřel.