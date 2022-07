„Řeknu to, co každý rok. Chceme hrát nahoře a neříkám to jen tak. Opravňuje mě k tomu, že herní projev v přípravě byl slušný a kádr vypadá podle trenéra zajímavě a dá se s ním pracovat. Myslím, že jsme jej složili dobře. Měřítko úspěchu je hrát do pátého místa, což říkám se vší pokorou, protože soutěž se zkvalitňuje, když do ní postoupila béčka Sigmy a Slavie,“ sdělil na úvod předseda klubu František Jura.

Z Prostějova odešlo po minulé sezoně hned devět hráčů – Nemrava, Hönig, Zukal, Schuster, Kopřiva, Urbanec, Jiráček, Amobi a Vichta. Proto muselo spoustu nových také dorazit. A nových tváří je hned deset.

Focení 1. SK Prostějov

Z Přerova dorazil brankář Volodymyr Krynskyj, následovala trojice z Baníku Ostrava Jakub Bolf, Samuel Kulig, Jarmil Blahuta. Z Karviné přišel Martin Vlachovský, z Třince David Gáč a z třetiligového Vratimova Jakub Elbel. Ze Zbrojovky pak Prostějov získal Marka Macha, po konci smlouvy v Plzni se Eskáčku upsal Dušan Pinc.

„Pro mě i pro Prostějov je důležité, že jsou všichni naši hráči. Jedná se o mladé kluky, u kterých se domníváme, že mají potenciál se neustále posouvat. Podepsali smlouvy na delší čas a my máme možnost s nimi pracovat,“ pochvaluje si kouč Pavel Šustr. Jediným hráčem na hostování je pak útočník Torfiq Ali-Abubakar, který dorazil z Jablonce.

Prostějov by chtěl na rozdíl od posledního působení Pavla Šustra na jeho lavičce vyhrávat hlavně doma a přitáhnout diváky na tribuny.

„Chceme mít výkonnost a hrát atraktivně. Chci vyhrávat každý zápas a na to hráče připravuji. Vstřebávají to a mohlo by to fungovat,“ hlásí prostějovský kouč.

„Naší předností by mělo být to, že máme všechny posty zdvojené, takže budeme schopni nahradit někoho, komu se nebude dařit. Jinak se ale dá pracovat na všem a chci, aby se posouvali všichni, jak hráči, tak my trenéři,“ dodal.

Do F:NL vstoupí Eskáčko v neděli dopoledne. Na svém hřišti jej přivítá nováček Slavia B. „Béčka jsou specifická, soupeř neví, kdo za ně nastoupí. Víme, že kvalitu mají a nebudou to jednoduché zápasy,“ uzavřel Pavel Šustr.

