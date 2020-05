„Pro nehlasoval pouze Sokolov, který už dopředu oznámil, že v příští sezoně se do druhé ligy nepřihlásí a bude hrát jen ČFL. Jsme rádi, že zvítězila touha hrát. Je jasné, že nikdo nemůže zaručit, že se soutěž skutečně dohraje. My jako kluby jsme ale udělali maximum,“ řekl Ivan Polák, který z pozice sekretáře na jednání zastupoval 1. SK Prostějov.

Velké diskuze už před jednáním vyvolala hygienická opatření, která budou muset kluby dodržovat, aby bylo možné fotbal vůbec hrát. A není jich zrovna málo.

Všichni, kdo se zapojí do dění, tedy hráči i realizační tým, musejí absolvovat dva testy na přítomnost viru. Hráči budou každý den vyplňovat zdravotní dotazník, kde budou odpovídat, zda nepociťují symptomy nemoci covid-19.

Nocovat v hotelech nebudou

Speciální pravidla se týkají také nocování v hotelech, nebo cest na stadion. Kluby by měly zajistit, aby v ubytovacích zařízeních měl každý pokoj pouze pro sebe. Fotbalisté by měli mít výhradně pro sebe buď celý hotel, případně celé patro, aby byli odděleni od ostatních návštěvníků. Kluby by také k cestám na zápasy měly využívat více autobusů. Bude totiž nutné dodržovat rozestupy, takže dvojsedačka v autobusu, rovná se jedna osoba.

„U nás to bude přece jen trochu specifické. Přespávat nikde nebudeme. Protože zápasy hrajeme v odpoledních hodinách, tak cestovat budeme až v den zápasu,“ prozradil Polák. Ani se dvěma autobusy v Prostějově nepočítají.

„Nemáme tak početný doprovod jako třeba prvoligové týmy. Jeden autobus doplníme osobním autem, nebo více auty, když to bude třeba,“ dodal Polák.

Zápasy na netu? Zřejmě ne

Ten také prozradil, že stále probíhají jednání o tom, zda bude možné přenášet alespoň po internetu zápasy, které nebudou v televizi.

„Majitelé vysílacích práv za ně zaplatili velké částky, takže se tomu logicky brání. Pořád se o tom jedná, ale vypadá skoro jistě, že streamovat přes internet nebude možné,“ řekl Polák.

Dočkají se fanoušci?

I proto se v Prostějově upínají spíš k další vlně rozvolňování vládních opatření.

„Na grémiu vystoupil epidemiolog, podle kterého by brzy na sportovní akce mohlo 500 a o něco později i 1000 osob, čili bychom mohli pustit na stadion i fanoušky. Samozřejmě za dodržení podmínek, s rouškami, s rozestupy a podobně. Ten počet už by pak pro menší kluby, jako jsme my, byl snesitelný,“ uvedl Polák.