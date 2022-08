„Myslím, že jsme do utkání vstoupili hodně aktivně. Hned zpočátku jsme si vytvářeli šance a Sparta zase v presincích a rychlých protiútocích také ukazovala, že má dobré hráče - technické a silné na míči. Také mě překvapil jejich důraz v šestnáctce," říkal po zápase kouč olomoucké rezervy Augustin Chromý.

První poločas nabídl osmi stovkám přítomných diváků kvalitní podívanou s šancemi na obou stranách a nemalým počtem soubojů. Ve 23. minutě uviděl sparťanský Večerka červenou kartu za faul na unikajícího Zifčáka, a jelikož se celá tato akce udála v šestnáctce, měli Hanáci také výhodu penalty.

K té se postavil Jiří Sláma, ale nedal. Gólman Tůma vystihl stranu i výšku a míč vyrazil. Další velkou šanci ke skórování měli domácí ve 40. minutě, kdy se na sparťanského gólmana hnal osamocený Jáchym Šíp. Ideální střelecký čas však prováhal a skvěle chytající Tůma se vyznamenal znovu.

Nakonec se ale hráči Sigmy přece jen mohli radovat. V první minutě nastavení přistrčil Slavíček míč na Slaměnu a ten propálil vše, co mu stálo v cestě.

„My jsme se postupně přes rychlé křídla a aktivního Zifčáka dostávali do velkých šancí. Chyběl nám ale klid v koncovce, což je škoda. To je možná ale dáno i tím, že hráči nejsou v tom správném zápasovém rytmu. Nakonec jsme ale dali gól do šatny, což nás hodně uklidnilo," pokračoval ve svém hodnocení hanácký lodivod.

Po změně stran byli v dobrých pozicích Spáčil a Matoušek. Ani jeden z nich ale neuspěli. V 83. minutě si pak míč málem do vlastní brány srazil Sparťan Vydra a v 90. minutě napálil pravou tyč Tůmovy svatyně střídající Piňa. Olomoučtí tak sice druhý gól nedali, přesto mohou slavit v prvním kole 2. ligy první tři body.

„Do druhé půle jsme vstoupili také velmi dobře. Stále tomu ale chyběl ten druhý gól, což podněcovalo mírnou nervozitu. Sparta navíc měla nebezpečné brejky. Jsem rád, že jsme to otevřeli za tři body. Nyní budeme pracovat dál. Hlavně na různých taktických věcech," poznamenal olomoucký trenér.

„Výhra je důležitá pro sebevědomí hráčů. Vždycky je totiž nepříjemné, když se prohraje, navíc doma. Atmosféra v kabině byla ale před zápasem skvělá a všichni tomu věřili," řekl ještě Augustin Chromý na závěr.

V příštích kolech nečeká Chromého svěřence také nic snadného. Nejdříve se vypraví do Jihlavy, následně přivítají jednoho z největších favoritů na postup z Opavy a pak pojedou k hanáckému derby do Prostějova, který v prvním kole pro změnu porazil béčko pražské Slavie.

SK Sigma Olomouc B – AC Sparta Praha B 1:0 (1:0)

Branka: 45.+1 Slaměna. Rozhodčí: Kvítek – Slavíček, Vyhnanovský. ŽK: Greššák, Matoušek, Sláma – Pudhorocký, Váňa. ČK: 23. Večerka. Diváci: 823.

Olomouc B: Trefil – Slavíček, Bednár, Vepřek, Sláma – Spáčil, Greššák – Matoušek (67. Hadaš), Slaměna (67. Piňa), Šíp (76. Uriča) – Zifčák (90.+3 Grečmal). Trenér: Augustin Chromý.

Sparta B: Tůma – Váňa, Vydra, Večerka, Horák – Jonáš, Pudhorocký (80. Žížala), Gedeon (72. Holoubek) – Novotný, Schánělec (62. Šilhart), Goljan (63. Ambler). Trenér: Michal Horňák.