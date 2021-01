„Ale nelituju, že jsem do Brna šel. Byla to dobrá zkušenost a jsem rád, že jsem tam půl roku v lize mohl být. I když cítím, že jsem nepředvedl to, co se ode mě očekávalo a co umím,“ přiznal.

Zatímco Brno se na podzim v nejvyšší soutěží převážně trápilo, Prostějov ve druhé lize zářil. Nakonec skončil pátý s minimální ztrátou na celky před sebou.

„Věřím, že jsem se v Brně něco naučil, v Prostějově se to budu snažit zúročit,“ říká Koudelka.

Dá se už vlastně s jistotou říct, že Prostějov získal ve vás posilu pro jaro? Zůstanete tady?

Jelikož nemám jinou nabídku, takže v Prostějově zůstanu. Samozřejmě se stát může ještě cokoliv. Ale liga začíná už za týden. Nepředpokládám, že by se mělo něco změnit. Soustředím se na Prostějov. Bylo by špatně, kdyby mě ligová nabídka nezajímala. Když to ale nedopadne, tak budu tady.

Máte s klubem dohodu, že kdyby se něco objevilo, tak vás pustí?

Kdyby se něco objevilo, tak bychom to spolu řešili, ale zatím není nic. Člověk sice nikdy neví. Momentálně ale neřeším nic.

Jak berete půlrok v Brně. Nevyčítáte si, že jste zvolil právě Zbrojovku?

Nemám čeho litovat. Je pravda, že jsem toho moc neodehrál, ale je to první liga. Konkurence je větší, kvalita hráčů i celého týmu je jiná. Já jsem rád, že jsem půlrok v lize mohl být a do několika zápasů nastoupit. Je to pro mě další zkušenost a věřím, že mě to posunulo zase o kousek dál.

V čem to bylo ve Zbrojovce odlišné, než ve druhé lize?

Třeba už jen tlak byl jiný. Asi by to bylo jiné, kdybychom měli jiné postavení v tabulce, než jsme měli. S tím jsme se však samozřejmě měli jako hráči vypořádat. Snad jsem se něco dalšího naučil a budu se to teď snažit v Prostějově zúročit.

Proč to Brnu nešlo?

Nechytili jsme začátek a zabíjeli jsme se vlastními chybami. Dostávali jsme pak hodně gólů, soupeři ty naše chyby trestali. Nebyli jsme kolikrát horším týmem, ale nakonec jsme vyrobili nějakou velkou chybu a prohráli jsme.

Nedá se říct, že Brno jako nováček pro hráče vašeho typu nebylo ideální štací?

Nějaký prostor jsem dostal, nemůžu se na nikoho vymlouvat. Konkurence je o level výš. Nebyl to ani z mé strany vydařený půlrok. Cítím, že jsem nepředvedl to, co se ode mě očekávalo a co umím.

Nebylo ve hře, že byste se ještě popral ve Zbrojovce o místo na jaře?

Byl jsem tam na půlročním hostování s opcí, Brno ji neuplatnilo, takže vlastně nebylo moc co řešit. Vrátil jsem se do Prostějova, kde mám dál smlouvu a připravuju se s ním.

Jaké jste našel mužstvo v Prostějově?

Když jsem odcházel končilo hodně hráčů. Ale přijde mi, že nový tým je dobře poskládaný. Jsou tu mladí kluci, hladoví, což trenér má rád. Musím to chytit za správný konec, abych se do toho dostal a týmu pomohl. Podzim mužstvo zvládlo výborně, získalo dvacet bodů, je rozjeté. Takže kvalitu rozhodně má.

Co sám od sebe očekáváte? Měl byste být lídrem týmu?

Máme za sebou jeden týden, jeden přátelák. Pořádně jsme se o tom ještě nebavili. Trenér každopádně ví, co ode mě čekat, protože půlrok mě vedl. Ví, co umím. Já se budu snažit týmu pomoct co nejvíc.

Hned na úvod jste porazili Baník, tak to je příjemná vzpruha na úvod ne?

Určitě to nepřeceňujeme, i když výhra je příjemná. Baník má kvalitu, přežili jsme hodně šancí. Navíc to byl opravdu první zápas a nás čeká do mistráku ještě hodně dlouhá cesta. Důležité bude dobře odstartovat v březnu.

OČIMA TRENÉRA PAVLA ŠUSTRA

Honza Koudelka je fotbalista, od kterého víme, co můžeme očekávat. Je schopen zvednout nám ofenzívu a finální fázi. Má střelu, finální přihrávku. Když zůstane, tak věřím, že nám může pomoct. Když se podíváme na to, proč mu to nevyšlo v Brně, tak musíme vidět, že šel do týmu, který postoupil do ligy. Brno mělo od začátku soutěže problémy s tím, aby soupeře přehrávalo a dostalo se do většího tlaku. A tím také, aby využilo Honzovy přednosti, což je hra po zemi, rozdělování míčů a podobně. Není to zase takový rváč a bojovník. Věřím ale tomu, že Brno mělo o něm informací dost. Trenér Machálek ho zná určitě déle než já. Proč toho Honza neodehrál víc, to už je otázka na Brno.