Fotbalisté druholigového Prostějova se naladili na start FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY vítězstvím na třetiligovým Zlínskem. V Jakubčovicích nad Odrou jej porazili 2:0.

Filip Mucha | Foto: Deník/Jan Pořízek

Původně mělo Eskáčko sehrát duel v Lutíně, následně ale hledalo kvůli počasí azyl, kde bude moci před víkendovým startem druhé ligy proti béčku Sparty odehrát generálku na přírodní trávě.

V sobotu dopoledne tak tým Radima Kučery odjel do Jakubčovic nad Odrou, kde se v téměř kompletním složení postavil třetímu týmu MSFL Zlínsku, které má stejně bodů jako vedoucí Karviná. Scházel pouze Ondřej Ševčík, u něhož není jisté, zda stihne první kolo.

V bráně začal od začátku Filip Mucha a v sestavě i s ním byla hneš šestice nových tváří - Bednár, Štěrba, Rudzan, Matocha a Matoušek. Na lavičce pak připraveni další - Harušťák a Jamiu.

Bednár: Nikdy jsem nebyl v áčku, v Sigmě bylo daleko, Prostějov je výzva

„Utkání splnilo účel, který jsme od generálky chtěli. Ve čtvrtek jsme doladili posily. Chtěl jsem finalizovat základní jedenáctku, ale zase jsem úplně nemohl, protože jsem chtěl zapojit a poznat nové hráče. Jsem rád, že všichni hráli, proto tam bylo tolik změn,“ hodnotil duel trenér Prostějova Radim Kučera.

Samotný duel byl spíše bojovný a v první půli branku nepřinesl. Po změně stran Eskáčko rozhodlo o svém vítězství po dvou centrech. Hlavou se prosadila akvizice z béčka Sigmy Adam Bednár a z voleje další bývalý sigmák, který ale v Prostějově působil již na podzim, Patrik Slaměna.

„K utkání jsme přistoupili zodpovědně, věděli jsme, že Zlínsko bude nepříjemné a bude chodit do presinku, bylo důrazné, což nás určitě čeká i na Spartě, takže jsem rád, že jsme si to mohli vyzkoušet na přírodní trávě. Bylo to vynikající, těší mě nula vzadu a to, že jsme dohráli ve druhém poločase akce. První poločas jsme toho až tolik neměli, bylo to takové upracované. Druhý poločas už se mi líbil víc,“ pokračoval Kučera.

Prostějov má kompletní kádr pro jaro. Přivedl devět posil. Naposledy i útočníka

Prostějov tak zvítězil 2:0 a kouč Radim Kučera mohl být spokojený, že se jeho celku konečně podařilo udržet čisté konto. Nyní na to bude chtít navázat v důležitém vstupu do jarní části sezony, ve kterém se bude rvát o udržení ve F:NL a snažit se odlepit z posledního místa. První mistrovské utkání odehraje v neděli 10.30 na půdě béčka Sparty.

„Je potřeba nadále pracovat, druhá liga bude náročná, ale doufám, že prací do defenzivy se budeme posouvat,“ uzavřel prostějovský lodivod.

1. SK Prostějov - FC Zlínsko 2:0 (0:0)

Branky: Bednár, Slaměna.

Prostějov: Mucha - Látal, Bednár, Štěrba, Rudzan - Habusta, Matocha - Jaroň, Bartolomeu, Matoušek - Malec. Náhradníci: Vejmola - Kulig, Harušťák, Zapletal, Šimek, Jamiu, Mach, Slaměna, Koudelka. Trenér: Radim Kučera.