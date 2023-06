„Borci nám to docela usnadnili, když jich přijelo jenom devět. A navíc, a to se nechci nikoho dotknout, je jasné, že 50letý pán nebude fyzicky stačit na mladé kluky, které v manšaftu máme my. Celou dobu se tak hrál takový fotbal-nefotbal a bylo to celé bez náboje," hodnotí 30letý borec uplynulý jednoznačně vedený zápas.

„Že by proti nám stálo nekompletní mužstvo, se nám stálo poprvé. Kolikrát už jsem ale zažil, že přijelo jenom jedenáct nebo dvanáct hráčů. Vesnický fotbal holt pomalu vymírá a hráčů je méně a méně. Na jednu stranu mě to mrzí, na tu druhou to ale chápu. Nabídka sportů se zvyšuje a lidé navíc sportovat i úplně přestávají. Fotbal je také dost časově náročný a chápu, že se to rodinám hráčů nemusí úplně líbit. Svět se prostě mění," dodal zamyšleně.

Hledali někoho, kdo jim zaplatí kořalku

V zápase proti Zlatým Horám se Martin Fišer trefil třikrát, když nejprve ve 12. minutě otevřel skóre, ve 28. zvýšil z penalty už na 4:0 a dalším proměněným pokutovým kopem pak v 90. minutě uzavřel na konečných 7:1.

„Jsem rád, že se mě ptáte na mé góly," smál se. „Ten první totiž padl po přihrávce před bránu, kdy jsem zakončoval asi z deseti metrů. No a pak mi přišlo, že si na mně chlapci z týmu asi trochu smlsli, protože mě poslali na dvě penalty. Nejspíš hledali někoho, kdo jim pak zaplatí kořalky. Určitě tento hattrick není něčím, co bych si dal do životopisu," dodal stále ještě se smíchem v hlase.

Celkem má na svém letošním kontě již sedm přesných zásahů, čímž o dva překonal svůj výsledek z loňska. „Vzhledem k tomu, že jsem kuchař a máme cateringovou firmu, kvůli které jsem asi polovinu zápasů neodehrál, tak jsem spokojen. Byť jsem těch sedm gólů dal v podstatě ve třech zápasech," říká.

„Když jsem hrával kdysi, dával jsem jich i méně. Má to ale znovu spojitost s tou klesající kvalitou. Před deseti lety měla I. B třída úplně jinou úroveň než dnes. Přiznám se, že dávat góly proti ještě starším ‚strécům' než jsem já je pro mě daleko jednodušší," doplňuje fanoušek londýnského Arsenalu, jehož fotbalovým vzorem byl vždycky francouzský útočník Thierry Henry.

Fotbal v Rudě nevymírá

Jeho Ruda nad Moravou se v momentě, kdy zbývají pouhé dvě kola do konce soutěže, nalézá přesně uprostřed tabulky, tedy na sedmém místě. S devítibodovým náskokem na osmou Žulovou navíc má jistotu, že níž už rozhodně neklesne. Naopak ještě může lehce stoupnout. V cestě jí sice budou nyní stát první Mikulovice a druhé Bernartice, i tak ale Fišer týmu věří.

„Jsme na vlně a myslím si, že bude postupně růst. My totiž, ten trend vyhynutí, o kterém jsem mluvil, nemáme. Disponujeme totiž super základnou. Už nyní nás často doplňují kolikrát i patnáctiletí dorostenci. Máme navíc sedmnáctiletého kluka, který je na mnohem vyšší úrovni, než které dosahuje I. B třída. Zatím ale studuje, a tak hraje s námi," popisuje.

Gastro nad fotbal

Co se pak týče jeho osobních fotbalových ambicí, nikam výš už dle svých slov nemíří. Priority jsou totiž v současné době úplně někde jinde. „Založil jsem si gastronomický projekt, který pro mě hraje prim. Děláme catering a loni v červenci jsme si v Šumperku k tomu otevřeli i restauraci. V létě tak budu každý týden pryč, protože budeme jezdit a vařit po svatbách. Máme to postavené na konceptu vaření na otevřeném ohni, takže to lidé mají i s nějakým zážitkem. A fotbal už prostě hraji jen pro pivo a kořalku," uzavřel Martin Fišer.