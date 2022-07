Od příchodu trenéra Jiřího Kohouta zapsal Rapotín v deseti zápasech hned sedm výher. Na to by chtěli jeho svěřenci navázat i v dalším ročníku. Už u toho ale nebudou Martin Charvát, který odešel do konkurenčních Velkých Losin, brankář Miroslav Rohoň (Staré Město pod Sněžníkem) a Jakub Šebela. Na zkoušce v mateřském Šumperku je navíc Ondřej Musílek.

„Je to pro nás důležitý hráč. Ještě ale není jisté, jestli v Šumperku zůstane. Kdyby ne, byl bych rád, aby hrál za nás. Pokud ano, asi by jej nahradil jeden tvořivý hráč z béčka,“ sdělil kouč Jiří Kohout

Naopak nově by měli v Rapotíně působit brankář Stanislav Strnad (Zábřeh), Jakub Juráš (Sigma Olomouc) a Jakub Novotný.

Za brankáře dotahujeme náhradu, která s námi trénuje. Je ale obrovská výhoda, že jsme měli dva vyrovnané gólmany. Byl tam Laďa Max. Je tady aktivní chlapec z béčka Filip Skýva, který s námi pravidelně trénuje,“ vypočítal možnosti obsazení důležitého postu Kohout.

„Jinak by neměly nastat žádné razantní změny, ty jsem ani nechtěl, protože kádr byl široký a kluci, kteří byli na lavce a dostali se během sezony do hry, tak splnili očekávání. Nevidím problém, kdyby měli být teď v základu, nemělo by nás to oslabit,“ věří kouč.

Rapotín zatím sehrál dva přípravné zápasy. V obou padl – v Litovli (1:3) a s Olešnicí (3:4). „Ale zkoušeli jsme v nich kluky z béčka, jestli by se někdo z nich mohl případně posunout do áčka,“ objasnil Kohout.

Právě díky béčku se mu na tréninku schází dvacet až třicet lidí. „Pomáhá to, ale v momentě, kdy se mi na první jednotce objevilo přes třicet hráčů, kdy jsem ještě u deseti neznal jména, tak to bylo obzvláště složité. Když je nás okolo dvaceti, tak se to zvládnout dá, jinak je těžké sledovat hráče detailněji. Navíc díky oboustranné spolupráci je možné sáhnout do béčka i dorostu, což je nedocenitelné,“ pochvaluje si Kohout.

Ten navíc na domácím hřišti drží v Rapotíně neporazitelnost - všech pět zápasů vyhrál. „Po úspěšném jaru, kdy jsme se vyhrabali ze spodku tabulky do středu, bude zásadní krotit očekávání. Doma jsme vše vyhráli, ale nebyla to úplně samozřejmost. Chceme hrát s pokorou a hlavním cílem bude se v klidu zachránit,“ říká Kohout.

Rapotín pak čeká ještě čtvrteční generálka s Lutínem, která by měla odstartovat v 17 hodin. A pak už ostrý start krajského přeboru. „Chtěl jsem to tak raději, kdyby se někdo zranil, ať je tam mezera. A také aby se kluci na mistrák těšili a měli volný víkend. Soutěž nebude vůbec lehká,“ uzavřel šéf rapotínské lavičky.