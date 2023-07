Přesto byl spokojený také s vystupováním svého týmu. Vždyť Sokol prohrál za celý ročník pouze dva zápasy, a to právě s Mikulovicemi, čtyřikrát remizoval a zapsal dvacet výher.

„Je to pro nás krásné umístění. Jsme malá obec u polských hranic a hraje za nás většina kluků z Bernartic. Těch přespolních je tady málo,“ usmíval se Chromík.

Mikulovice však posun do vyšší třídy odmítly, a tak přišly na řadu právě Bernartice. „Dostali jsme nabídku od svazu. Řekl jsem jim, že si to musí rozhodnout kluci v kabině, protože oni to musí zvládnout na hřišti. Potom jsme volali, že si kluci I. A třídu chtějí vyzkoušet. Pro Bernartice je to milník, protože I. B třída už se tady asi před patnácti lety hrála, ale I. A třída ještě nikdy. To je také důvod, proč půjdou kluci do rizika s kůží na trh,“ přiblížil předseda.

Na rozdíl od Mikulovic Bernartice neodradilo ani větší cestování. „Klukům jsem říkal, že to bude i o větším cestování, že to nebude jak teď v I. B třídě. Porce kilometrů bude dvojnásobná, ale převládla v nich chuť si I. A třídu vyzkoušet,“ popsal Chromík.

K tomuto úspěchu výrazně pomohl Petr Kutal, který za sezonu nasázel ve 26. kolech 52 branek a zaznamenal tak průměr dvou branek na zápas. Pro Bernartice tak nebude jednoduché fotbalistu se zkušenostmi z MSFL udržet.

„Je o něj zájem, ale přislíbil, že pokud se postoupí, tak zůstane. Celkově si kluci slíbili, že se pokusí udržet kádr, aby si vyšší soutěž zahráli ti, kteří si ji vykopali,“ prozradil Chromík. A opravdu. Petra Kutala oslovil s nabídkou nováček divize Jeseník, ale ofenzivní kanonýr Bernartic nabídku odmítl.

A jak to vypadá s posilami? „To není otázka na mě, ale spíše pro trenéra,“ sdělil Chromík.

