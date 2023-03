„Rozjezd po sestupu nebyl úplně nejjednodušší. Už tu předchozí sezonu jsme dohrávali v okleštěném počtu, protože mnozí hráči už začali stavět domy a zakládat rodiny. Poměrně nás tady ale zaskočila míra bojovnosti, tvrdosti a nasazení. Například Bernartice nás ve třetím kole vyloženě přejely. Časem jsme už ale pochopili o co jde, trošku svůj styl překopali a nyní už to poměrně jde," popisuje nelehký start svých svěřenců do nové soutěže trenér Jaroslav Lakomý.

Z celkových čtrnácti podzimních zápasů dokázali Bohdíkovští zvítězit hned osmkrát a třikrát brali bod za remízu. To jim se sedmadvaceti body stačí na třetí místo, když na druhé Bernartice ztrácejí sedm a na vedoucí Mikulovice třináct bodů. Na čtvrté Štíty pak jejich náskok činí pouhý bod.

Za horší výsledky možná může mimo jiné i ztráta opory z posledních let. „Na Lukáše Reichela jsem se hlavně já jako trenér velice těšil. Ten ale bohužel čím dál tím častěji laboroval se zdravím. A to, co jsme s ním získali, jsme také rychle ztratili. Byl schopen na hřiště vždy přinést klid, který nám po těch dvou letech jeho působení najednou začal dost chybět," vysvětluje.

Kromě toho však do Bohdíkova přišel i jeden nešvar, který se začal nejsilněji projevovat v nedávné covidové době a netýká se zdaleka jen této obce se zhruba 1300 obyvateli.

„Doba je bohužel taková, že trénují jen opravdoví srdcaři. Co jsem se ale ptal kamarádů z okolních týmů, není tam tréninková morálka o moc jiná. Moc to nechápu. Kdybych měl totiž obě kolena v pořádku, šel bych i ve svých více než padesáti letech hrát z fleku," krčí rameny bohdíkovský lodivod.

K prvnímu jarnímu kolu vyběhnou Lakomého svěřenci už v sobotu na apríla. Nečekají je však žádné vtípky. Pojedou totiž na hřiště druhých Bernartic, které je na podzim smázly poměrem 1:5.

Připravit se na to chtějí i za pomocí přípravných zápasů. Dva už mají za sebou. Nejdříve padli s účastníkem I. A třídy Pardubického kraje z Králíků 2:3 a následně i s Lipníkem nad Bečvou 1:4.

„V prvním případě jsme jeli do Lanškrouna, kde se zápas konal, pouze ve třinácti lidech, z nichž čtyři už byli v podstatě veteráni. V tom druhém jsem pak musel do útoku poslat stopera. Příští týden nás čeká ještě béčko Zábřehu, tak doufám, že už to bude lepší," popisuje.

Jelikož už je bohdíkovská ztráta na vedoucí duo poměrně veliká, na postup zpátky to letos opravdu nevypadá. „Tabulkově chceme zůstat tam, kde jsme teď. A také si udržet tomu odpovídající hru a bavit lidi. Ani v následujících ročnících to s návratem moc nevidím. Nemáme totiž dorost, ale jen žáky. To už je velice dlouhý, navíc dost nejistý horizont. Tato soutěž tak pro nás asi bude do budoucna ideální," uzavřel Jaroslav Lakomý.