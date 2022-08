Fotbalisté Bohuňovic za sebou nemají ideální ročník v krajském přeboru. Skončili až třináctí, což budou chtít změnit a pomoci by jim k tomu měl známý trenér s ligovými zkušenostmi Leoš Kalvoda.

Sigma Olomouc, Žilina, Slovácko, Znojmo či Hradec Králové. To jsou prvoligové štace Leoše Kalvody. Celkem pak v české nejvyšší soutěži usedl na lavičku jako hlavni trenér ve 114 zápasech. Spoustu dalších přidal ve druhé lize.

Nyní se čtyřiašedesátiletý kouč vrací po letech do Bohuňovic, kde si vyzkouší krajský přebor.

„Jirka Jaroš (předseda Bohuňovic, pozn. red.) začal pracovat u nějaké firmy a ještě, když jsem byl ve Znojmě, tak jsem jej potkal, protože tam něco dělali. Ptal se, jestli nechci jít trénovat k nim. Tak jsem mu řekl, že až budu v důchodě, ať mi zavolá,“ popisoval Leoš Kalvoda.

A v lednu kouč, který naposledy vypomáhal Líšni, do důchodu šel a Jiří Jaroš mu zavolal. „Jednání byla jednoduchá, potvrdil předseda klubu.

„Už jsem se s fotbalem nacestoval dost a to každodenní dojíždění do Brna mě unavovalo,“ přiznal Kalvoda, který to bude mít z olomoucký Lazců do Bohuňovic podstatně blíže.

„Fotbalem už se bavím. A jestli se vrátím do profesionálního fotbalu? To uvidím, kdyby náhodou přišla nějaká nabídka… Ale když vidím, jak se tam teď tlačí všichni ti mladí a nastupující trenéři, tak s tím moc nepočítám,“ uznal kouč.

V Bohuňovicích ale nebude mít jednoduchou úlohu. Už jeho předchůdce Jaromír Lukášek si často „stěžoval“ na nedostatek hráčů, což potvrdil i nový lodivod.

„Kluků by na trénink mohlo chodit více. Je poznat, když se netrénuje a krajský přebor už je náročnější soutěž. Tím, že se končilo později, tak byli hráči v přípravě na dovolené a také do toho vstupuje práce,“ říká Kalvoda.

Ale svěřencům to nemá za zlé. Je si vědom, že právě zaměstnání bude muset přizpůsobovat tréninkový i zápasový plán. „Práce je tady to důležité. Fotbal je koníček,“ uznal.

„Navíc jsem se s tím setkal i v profi fotbale. Třeba v Líšni jsme to také přizpůsobovali,“ dodal kouč, který v Bohuňovicích již v minulosti působil.

„Ale už to je asi deset let a tehdy se tady hrála, myslím, I. B třída. Ale mám na to dobré vzpomínky. Jsou tu lidé, se kterými je fajn spolupráce,“ zavzpomínal.

V krátké letní pauze se tak musel Kalvoda rychle seznamovat s kádrem. „Vůbec jsem ho neznal, navíc jsme měli jen dva zápasy. Bylo jich naplánováno více, ale nesešli bychom se, takže by nemělo cenu je hrát,“ potvrdil.

Bohuňovice tak změřily síly pouze s divizním HFK Olomouc a generálku sehrály v Bělkovicích-Lašťanech, kde se hraje I. A třída.

„Proti HFK nám navíc chybělo několik hráčů a byli jsme doplnění o kluky z béčka. Soupeř měl téměř dvě jedenáctky, a tak jsme odpadli fyzicky, dostali góly a prohráli 0:4,“ hodnotil Kalvoda svoji premiéru.

V mistrovských zápasech se pak nebude moci spolehnout ani na nejlepšího střelce týmu v uplynulé sezoně Jana Šmirjáka (14 branek), který zamířil do divizní Břidličné.

„Bude těžké jej nahradit. Za mě to byl jeden z nejlepších útočníků v soutěži. Uměl podržet míč a k tomu dát i góly,“ ví Jaroš.

Z hostování se pak do Šternberka vrátil Jakub Smrček. Naopak nově by měli bohuňovický dres oblékat Michal Čapek a Jiří Fencl, kteří působili naposledy právě ve Šternberku a Vlastimil Drábek, jenž přišel z HFK Olomouc. „Všechno to jsou ofenzivní hráči,“ přiblížil předseda.

Kromě toho vyhlíží klub návrat dvou zraněných Jakuba Krále a Davida Chromce. „Oba mají problémy s kolenem. Nevíme, kdy se vrátí. Uvidí se, jak budou vypadat za měsíc až dva. Zároveň chceme do áčka zapojit kluky z béčka. Je tam spoustu těch, kteří byli před dvěma roky vicemistry v krajské dorostenecké soutěži,“ dodal Jaroš.

A jaký bude mít tedy známý trenér cíle? „Moc jsme se o nich nebavili, ale určitě chceme hrát v klidu a nebojovat o záchranu,“ věří Kalvoda.

„Slibujeme si od něj, že trochu nakopne mladé kluky a dodá impuls všem hráčům. V minulosti u nás trénovali po půl roce bývalí fotbalisté. Například Martin Kotůlek, Radek Drulák, Laďa Kučerňák a právě Leoš Kalvoda a osvědčilo se mi to. Vždy, když přišel nový trenér, tak to mělo pro kluky nový náboj, jelikož každý kouč má své metody, takže to oživil,“ uzavřel Jiří Jaroš.